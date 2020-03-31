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Бомберы - одна из самых трендовых женских курток

31.03.2020 12:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Именно так обычно и носят бомбер: с джинсами и худи. И это выглядит нормально. Но не оригинально. Бомберы - одна из самых трендовых женских курток сезона весна-лето - 2020. Писк моды - кожаные бомберы. Это стильное ретро на тему 70-х. Укороченные модели бомберов пришли вместе с трендом на завышенную талию. И завоевали симпатию модниц и дизайнеров. Бомберы с металлическим блеском - это просто фантастика! Футуристичные нотки изменили привычный имидж полуспортивной куртки. Но и минималистичные классические варианты по-прежнему хороши. 

Трендовый образ № 1

Бомбер с платьем? Да! Это очень даже интересная история. Особенно, если речь идет о контрастах. 

Объемный спортивный бомбер и нежное полупрозрачное платье. Декор куртки поддерживаем кроссовками, а романтичность платья -  объемными серьгами.

Трендовый образ № 2

Еще один свежий женственный образ с бомбером. Миксуем его с воздушной юбкой трендового синего цвета. А также акцентной сумкой кросс-боди оттенка фуксии. Излишнюю романтику приглушают брутальные ботинки и крупные очки.

Модный лайфхак

У вас нет бомбера? Проведите инспекцию в гардеробе у своего бойфренда. Мужские модели и крой оверсайз сейчас как раз в тренде. Но не забудьте после вернуть вещь: отношения дороже одежды. 

Модные выводы

Такая комплектация бомбера уже приелась. Модная куртка слишком хороша, чтобы проводить все время только в компании джинсов и худи. Дутый спортивный бомберкроп-топ, платье-макси с фатиновым слоем и яркие кроссовки - мощный тандем. Пышная ярко-синяя юбка и оверсайз-бомбер нежного оттенка тоже отлично смотрятся вместе.

 
 
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Именно так обычно и носят бомбер: с джинсами и худи. И это выглядит нормально. Но не оригинально. Бомберы - одна из самых трендовых женских курток сезона весна-лето -...
 
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