Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 40% гнезд расположено на опорах ЛЭП и линиях связи. Как ужиться с аистами? Наверняка каждому из нас доводилось видеть гнезда аистов, свитые на электрических столбах. Совсем скоро они станут обитаемы, а потом покажутся и головки...

Наверняка каждому из нас доводилось видеть гнезда аистов, свитые на электрических столбах. Совсем скоро они станут обитаемы, а потом покажутся и головки маленьких птенчиков. Красивая и трогательная картина, не правда ли? Специалисты подсчитали: сегодня в Беларуси гнездится около 20 тысяч пар белого аиста. Более 40% гнезд расположено на опорах линий электропередачи и связи. Возможно, птицы выбирают для гнезд столбы, потому что там их свить легче, чем на деревьях. Но пока одни жители наслаждаются красотой птиц, вторые постоянно жалуются на перебои с электроснабжением.Но прежде всего вопросом гнездования аистов на линии электропередачи озадачены, конечно, энергетики.Поэтому если существует опасность, что они упадут на провода, гнезда приходится снимать. Одним из решений также является замена проводов на кабели или установка птицезащитных устройств.Еще на столбах устанавливаются специальные платформы. Но в электросетях отмечают, что даже установка таких платформ проблему не решает. Ведь вес гнезда аиста может достигать нескольких центнеров, плюс сама металлическая платформа тоже не из легких.Столб - это в первую очередь коммуникация, на которой не должно быть гнезд, но аисту же это не объяснишь.Поэтому радует то, что представители электроэнергетической службы с пониманием относятся к данной проблеме. Разрабатываются специальные опоры, которые смогут выдержать гнездо. То есть, будут защищены и аисты от ЛЭП, и ЛЭП от аистов.Что ж, всем нам небезразлична судьба пернатых символов Беларуси, отмечают в Белэнерго, и будет замечательно, если, любуясь этими величественными птицами, каждый в меру сил сделает что-то полезное для них. Есть домик в деревне, дача? Прикрепите на крышу старое колесо или поставьте во дворе присадочную опору, чтобы аисты могли свить гнезда. Тогда сами убедитесь в правдивости легенды о том, что они приносят счастье и благополучие.