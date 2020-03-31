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Более 40% гнезд расположено на опорах ЛЭП и линиях связи. Как ужиться с аистами?
31.03.2020 19:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаверняка каждому из нас доводилось видеть гнезда аистов, свитые на электрических столбах. Совсем скоро они станут обитаемы, а потом покажутся и головки маленьких птенчиков. Красивая и трогательная картина, не правда ли? Специалисты подсчитали: сегодня в Беларуси гнездится около 20 тысяч пар белого аиста. Более 40% гнезд расположено на опорах линий электропередачи и связи. Возможно, птицы выбирают для гнезд столбы, потому что там их свить легче, чем на деревьях. Но пока одни жители наслаждаются красотой птиц, вторые постоянно жалуются на перебои с электроснабжением.
Но прежде всего вопросом гнездования аистов на линии электропередачи озадачены, конечно, энергетики.
Людмила Гордей, ведущий специалист сектора по работе со средствами массовой информации ГПО "Белэнерго": "Не стоит забывать, что линии электропередач, все энергообъекты - это источник повышенной опасности".
Поэтому если существует опасность, что они упадут на провода, гнезда приходится снимать. Одним из решений также является замена проводов на кабели или установка птицезащитных устройств.
Еще на столбах устанавливаются специальные платформы. Но в электросетях отмечают, что даже установка таких платформ проблему не решает. Ведь вес гнезда аиста может достигать нескольких центнеров, плюс сама металлическая платформа тоже не из легких.
Людмила Гордей, ведущий специалист сектора по работе со средствами массовой информации ГПО "Белэнерго": "Гнезда аистов имеют немалый вес, и падение гнезда или элементов платформы может привести к отключению, может нанести серьезный вред близстоящим сооружениям, технике, даже людям, поэтому наш приоритет - это безопасность".
Столб - это в первую очередь коммуникация, на которой не должно быть гнезд, но аисту же это не объяснишь.
Поэтому радует то, что представители электроэнергетической службы с пониманием относятся к данной проблеме. Разрабатываются специальные опоры, которые смогут выдержать гнездо. То есть, будут защищены и аисты от ЛЭП, и ЛЭП от аистов.
Людмила Гордей, ведущий специалист сектора по работе со средствами массовой информации ГПО "Белэнерго": "Они прошли промышленное испытание на способность выдерживать статическую и динамическую нагрузку. Т. е. на ней будет расположена платформа с гнездом аиста".
Что ж, всем нам небезразлична судьба пернатых символов Беларуси, отмечают в Белэнерго, и будет замечательно, если, любуясь этими величественными птицами, каждый в меру сил сделает что-то полезное для них. Есть домик в деревне, дача? Прикрепите на крышу старое колесо или поставьте во дворе присадочную опору, чтобы аисты могли свить гнезда. Тогда сами убедитесь в правдивости легенды о том, что они приносят счастье и благополучие.
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Наверняка каждому из нас доводилось видеть гнезда аистов, свитые на электрических столбах. Совсем скоро они станут обитаемы, а потом покажутся и головки...
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