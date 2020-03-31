﻿ Более 40% гнезд расположено на опорах ЛЭП и линиях связи. Как ужиться с аистами?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Более 40% гнезд расположено на опорах ЛЭП и линиях связи. Как ужиться с аистами?

31.03.2020 19:32 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Наверняка каждому из нас доводилось видеть гнезда аистов, свитые на электрических столбах.  Совсем скоро они станут обитаемы,  а потом покажутся и головки маленьких птенчиков. Красивая и трогательная картина, не правда ли? Специалисты подсчитали:  сегодня в Беларуси гнездится около 20 тысяч пар белого аиста. Более 40% гнезд расположено на опорах линий электропередачи и связи.  Возможно, птицы выбирают для гнезд столбы, потому что там их свить легче, чем на деревьях.  Но пока одни жители наслаждаются красотой птиц, вторые постоянно жалуются на перебои с электроснабжением.

Но прежде всего вопросом гнездования аистов на линии электропередачи  озадачены, конечно, энергетики.

Людмила Гордей, ведущий специалист сектора по работе со средствами массовой информации ГПО "Белэнерго": "Не стоит забывать, что линии электропередач, все энергообъекты - это источник повышенной опасности".

Поэтому если существует опасность, что они упадут на провода, гнезда приходится снимать. Одним из решений также является замена проводов на кабели или установка птицезащитных устройств.

Еще на столбах устанавливаются специальные платформы. Но в электросетях отмечают, что даже установка таких платформ проблему не решает. Ведь вес гнезда аиста может достигать нескольких центнеров, плюс сама металлическая платформа тоже не из легких.

Людмила Гордей, ведущий специалист сектора по работе со средствами массовой информации ГПО "Белэнерго": "Гнезда аистов имеют немалый вес, и падение гнезда или элементов платформы  может привести к отключению, может нанести серьезный вред близстоящим сооружениям, технике, даже людям, поэтому наш приоритет - это безопасность".

Столб - это в первую очередь коммуникация, на которой не должно быть гнезд, но аисту же это не объяснишь.   

Поэтому радует то, что представители электроэнергетической  службы с пониманием относятся к данной проблеме.  Разрабатываются специальные опоры, которые смогут выдержать гнездо. То есть,  будут защищены и аисты от ЛЭП, и ЛЭП от аистов.

Людмила Гордей, ведущий специалист сектора по работе со средствами массовой информации ГПО "Белэнерго": "Они прошли промышленное испытание на способность выдерживать статическую и динамическую нагрузку. Т. е. на ней будет расположена платформа с гнездом аиста".

Что ж, всем нам небезразлична судьба пернатых символов Беларуси, отмечают в Белэнерго, и будет замечательно, если, любуясь этими величественными птицами, каждый в меру сил сделает что-то полезное для них. Есть домик в деревне, дача? Прикрепите на крышу старое колесо или поставьте во дворе присадочную опору, чтобы  аисты могли свить гнезда. Тогда сами убедитесь в правдивости легенды о том, что они приносят счастье и благополучие.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наверняка каждому из нас доводилось видеть гнезда аистов, свитые на электрических столбах.  Совсем скоро они станут обитаемы,  а потом покажутся и головки...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродненском районе построят еще одну фабрику по выращиванию шампиньонов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика