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Дело об организации канала незаконной миграции рассматривает суд Заводского района
31.03.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПервое слушание по делу об организации канала незаконной миграции началось сегодня в суде Заводского района Минска. Обвиняемых четверо - это гражданин Египта и трое белорусов. Как сообщало МВД, под видом оказания туристических услуг подсудимые обеспечивали нелегальное нахождение иностранцев в Беларуси, а после организовывали их трансфер в Евросоюз. Преступную схему раскрыл ГУБОП. Всем клиентам турфирмы отказали в получении шенгенской визы. Поэтому белорусы решили самостоятельно переправить иностранцев за границу. Одна из попыток провалилась. Подозреваемых вместе с мигрантами задержали оперативники.
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Первое слушание по делу об организации канала незаконной миграции началось сегодня в суде Заводского района Минска. Обвиняемых четверо - это гражданин Египта и...
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