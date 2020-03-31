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Дело об организации канала незаконной миграции рассматривает суд Заводского района

31.03.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первое слушание по делу об организации канала незаконной миграции началось сегодня в суде Заводского района Минска. Обвиняемых четверо - это гражданин Египта и трое белорусов. Как сообщало МВД, под видом оказания туристических услуг подсудимые обеспечивали нелегальное нахождение иностранцев в Беларуси, а после организовывали их трансфер в Евросоюз. Преступную схему раскрыл ГУБОП. Всем клиентам турфирмы отказали в получении шенгенской визы. Поэтому белорусы решили самостоятельно переправить иностранцев за границу. Одна из попыток провалилась. Подозреваемых вместе с мигрантами задержали оперативники. 

 
Теги: Минск
 
 
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Первое слушание по делу об организации канала незаконной миграции началось сегодня в суде Заводского района Минска. Обвиняемых четверо - это гражданин Египта и...
 
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