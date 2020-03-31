Около 9 месяцев ищут 6-летнюю девочку из Солигорского района, которую забрал из сада папа и пропал

Источник материала: Tut.by

С июля 2019 года года ищут маленькую девочку из Солигорского района, которую папа забрал и детского сада и пропал, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.





Милиция и мама ребенка ищут 6-летнюю Ульяну Барсук и ее 43-летнего отца Руслана Барсука.

Как сообщалось ранее , бывшие супруги после развода не смогли договориться, с кем из них будет жить дочь. После того, как суд определил место постоянного проживания ребенка с матерью, отец забрал девочку из детского сада и уехал с ней в неизвестном направлении. С июля прошлого года о местонахождении отца и дочки ничего не известно.

Мужчина и девочка объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Милиции известно, что на территории Беларуси их нет. Предположительно, мужчина с девочкой уехали в одну из стран Кавказского региона.

Приметы: Руслану Барсуку на вид 44−45 лет, рост около 195 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, лысый. Ульяне Барсук на вид 6−7 лет, рост 125−127 сантиметров, глаза голубые, волосы прямые темно-русые.

Мама девочки записала видеообращение к бывшему супругу.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщите по телефонам 8 (0174) 282 202 или 102.