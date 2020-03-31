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Около 9 месяцев ищут 6-летнюю девочку из Солигорского района, которую забрал из сада папа и пропал
31.03.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С июля 2019 года года ищут маленькую девочку из Солигорского района, которую папа забрал и детского сада и пропал,
Милиция и мама ребенка ищут 6-летнюю Ульяну Барсук и ее 43-летнего отца Руслана Барсука.
Как
Мужчина и девочка объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Милиции известно, что на территории Беларуси их нет. Предположительно, мужчина с девочкой уехали в одну из стран Кавказского региона.
Приметы: Руслану Барсуку на вид 44−45 лет, рост около 195 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, лысый. Ульяне Барсук на вид 6−7 лет, рост 125−127 сантиметров, глаза голубые, волосы прямые темно-русые.
Мама девочки записала
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщите по телефонам 8 (0174) 282 202 или 102.
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Мужчина и девочка объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Милиции известно, что на территории Беларуси их нет.
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