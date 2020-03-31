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Электронный счетчик велосипедистов появился в столице
31.03.2020 16:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕго установили на проспекте Независимости. Прибор показывает, сколько велосипедов, самокатов и электросамокатов проехало мимо него за сутки и в целом за год. Такая информация позволит оценить интенсивность велосипедного движения - скорость и наиболее загруженные часы. При этом прибор максимально экологичный - он работает автономно за счет корпуса с солнечными панелями.
В скором времени у велосчетчика появится страница в социальных сетях. За всеми подсчетами там можно будет наблюдать онлайн.
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Его установили на проспекте Независимости. Прибор показывает, сколько велосипедов, самокатов и электросамокатов проехало мимо него за сутки и в целом за год....
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