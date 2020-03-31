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В московских аэропортах «застряло» 16 белорусов
31.03.2020 16:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В московских аэропортах «застряли» 16 белорусов. Дипломаты решают, как вернуть их на родину,
«Застрявшие» белорусы находятся в трех аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Это граждане, которые прилетели из Франции, Мексики и Катара. В Москву прибывали они в разное время, но в течение этих суток.
— В связи с
В пресс-службе МИДа уточнили, что есть видение по вариантам решения этой ситуации.
— Надеемся, что к концу дня будет конкретный результат, — отметил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Напомним, с 27 марта Россия
«С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в документе.
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В московских аэропортах «застряли» 16 белорусов. Дипломаты решают, как вернуть их на родину, сообщает телеграм-канал Посольства Беларуси в России.
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