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В московских аэропортах «застряло» 16 белорусов

31.03.2020 16:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В московских аэропортах «застряли» 16 белорусов. Дипломаты решают, как вернуть их на родину, сообщает телеграм-канал Посольства Беларуси в России.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Застрявшие» белорусы находятся в трех аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Это граждане, которые прилетели из Франции, Мексики и Катара. В Москву прибывали они в разное время, но в течение этих суток.

— В связи с отменой рейсов авиакомпания «Белавиа», Посольство Беларуси в России прорабатывает альтернативные маршруты их возвращения в Беларусь, — написано в телеграм-канале посольства.

В пресс-службе МИДа уточнили, что есть видение по вариантам решения этой ситуации.

— Надеемся, что к концу дня будет конкретный результат, — отметил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Напомним, с 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами. А с 30-го полностью закрыла свои границы — соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

«С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в документе.

 
 
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В московских аэропортах «застряли» 16 белорусов. Дипломаты решают, как вернуть их на родину, сообщает телеграм-канал Посольства Беларуси в России.
 
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