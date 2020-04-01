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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ветераны Великой Отечественной войны и пострадавшие от последствий войны получат денежную помощь Сегодня начинаются выплаты материальной помощи к 75-летию Великой Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пострадавшим от ее последствий. В...

Сегодня начинаются выплаты материальной помощи к 75-летию Великой Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пострадавшим от ее последствий.В Беларуси проживают менее 5000 ветеранов Великой Отечественной войны, непосредственно участников боевых действий - 2883. И около 14 500 граждан, которые пострадали от последствий войны. Все они - получатели денежной помощи, которую планируется выплачивать с 1 апреля по 1 мая 2020 года в соответствии с указом № 491.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите