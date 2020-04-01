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Ветераны Великой Отечественной войны и пострадавшие от последствий войны получат денежную помощь

01.04.2020 10:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня начинаются выплаты материальной помощи к 75-летию Великой Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пострадавшим от ее последствий.
В Беларуси проживают менее 5000 ветеранов Великой Отечественной войны, непосредственно участников боевых действий - 2883. И около 14 500 граждан, которые пострадали от последствий войны. Все они - получатели денежной помощи, которую планируется выплачивать с 1 апреля по 1 мая 2020 года в соответствии с указом № 491.

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Сегодня начинаются выплаты материальной помощи к 75-летию Великой Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пострадавшим от ее последствий. В...
 
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