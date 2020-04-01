Мы не можем остаться в стороне: артисты проведут онлайн-марафон в поддержку врачей

Поддержим врачей! Белорусские музыканты призывают помочь медикам в борьбе с пандемией
Продюсерский центр #Спамаш объединяет белорусских артистов в большом благотворительном онлайн-марафоне в поддержку медицинских работников
3 апреля с 12:00 продюсерский центр «Спамаш» совестно с музыкальной платформой Gigagig.tv организует благотворительный 8-часовой онлайн-марафон выступлений самых популярных белорусских групп и исполнителей в формате «живой звук».
Белорусские музыканты объединятся в самой современной, оснащенной и уже зарекомендовавшей себя как лучшая для проведения онлайн-концертов площадка, студии звукозаписи «Спамаш».
Прямой эфир будет доступен на платформе Gigagig.tv, а также на канале продюсерского центра «Спамаш» в YouTube TheSpamash, на страницах: Инстаграм @spamash.by и Фейсбук @Spamash.
Все средства, собранные во время проведения онлайн-марафона, будут направлены на благотворительный расчетный счет 3-й Городской клинической больницы им. Е.В. Клумова г. Минска для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств в борьбе с COVID-19.
В большом концертном марафоне примут участие:
— Группа THE STOKES,
— Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ»;
— Группа «ДЯДЯ ВАНЯ»,
— Группа DAVINCi,
— Группа MONOLOVЕ,
— Группа LAS VEGAS,
— Группа LITESOUND,
— Солисты продюсерского центра «Спамаш» ИВАН ЗДОНЮК и КСЕНИЯ ГАЛЕЦКАЯ,
— ОЛЬГА РЫЖИКОВА И ТЕО,
— Популярный белорусский блогер ВЛАД КОБЯКОВ,
— Заслуженная артистка Республики Беларусь НАТАЛЬЯ ТАМЕЛО,
— ЮРИЙ СЕЛЕЗНЕВ,
— ZENA,
— АННА ШАЛЮТИНА,
— ЯН ЯРОШ,
— ALEN HIT,
— ОЛЕГ ПАУЛЯ,
— САША НЕМО,
— MICHAEL SOUL,
— АНЖЕЛИКА ПУШНОВА,
— Заслуженный артист Республики Беларусь СЕРГЕЙ АНТИШИН и другие.
Информационный партнер марафона — Белорусское телеграфное агентство.