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Мы не можем остаться в стороне: артисты проведут онлайн-марафон в поддержку врачей

01.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Мы не можем остаться в стороне: артисты проведут онлайн-марафон в поддержку врачей

Поддержим врачей! Белорусские музыканты призывают помочь медикам в борьбе с пандемией

Продюсерский центр #Спамаш объединяет белорусских артистов в большом благотворительном онлайн-марафоне в поддержку медицинских работников

3 апреля с 12:00 продюсерский центр «Спамаш» совестно с музыкальной платформой Gigagig.tv организует благотворительный 8-часовой онлайн-марафон выступлений самых популярных белорусских групп и исполнителей в формате «живой звук».

Белорусские музыканты объединятся в самой современной, оснащенной и уже зарекомендовавшей себя как лучшая для проведения онлайн-концертов площадка, студии звукозаписи «Спамаш».

Мы не можем остаться в стороне: артисты проведут онлайн-марафон в поддержку врачей

Прямой эфир будет доступен на платформе Gigagig.tv, а также на канале продюсерского центра «Спамаш» в YouTube TheSpamash, на страницах: Инстаграм @spamash.by и Фейсбук @Spamash.

Все средства, собранные во время проведения онлайн-марафона, будут направлены на благотворительный расчетный счет 3-й Городской клинической больницы им. Е.В. Клумова г. Минска для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств в борьбе с COVID-19.

Мы не можем остаться в стороне: артисты проведут онлайн-марафон в поддержку врачей

В большом концертном марафоне примут участие:

— Группа THE STOKES,

— Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ»;

— Группа «ДЯДЯ ВАНЯ»,

— Группа DAVINCi,

— Группа MONOLOVЕ,

— Группа LAS VEGAS,

— Группа LITESOUND,

— Солисты продюсерского центра «Спамаш» ИВАН ЗДОНЮК и КСЕНИЯ ГАЛЕЦКАЯ,

— ОЛЬГА РЫЖИКОВА И ТЕО,

— Популярный белорусский блогер ВЛАД КОБЯКОВ,

— Заслуженная артистка Республики Беларусь НАТАЛЬЯ ТАМЕЛО,

— ЮРИЙ СЕЛЕЗНЕВ,

— ZENA,

— АННА ШАЛЮТИНА,

— ЯН ЯРОШ,

— ALEN HIT,

— ОЛЕГ ПАУЛЯ,

— САША НЕМО,

— MICHAEL SOUL,

— АНЖЕЛИКА ПУШНОВА,

— Заслуженный артист Республики Беларусь СЕРГЕЙ АНТИШИН и другие.

Информационный партнер марафона — Белорусское телеграфное агентство.

Белта

 
Теги: Минск
 
 
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Поддержим врачей! Белорусские музыканты призывают помочь медикам в борьбе с пандемией Продюсерский центр #Спамаш объединяет белорусских артистов...
 
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