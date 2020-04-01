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20 лет в новостном онлайне. Официальный сайт Белтелерадиокомпании tvr.by отмечает юбилей

01.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Зрители за ТВ-эфиром следят в режиме live с 2011 года. Cегодня ресурс объединяет  5 телеканалов, 5 радиостанций и один интернет-канал.  Лента новостей сайта ежедневно обновляется как минимум сотней материалов, и это не только новости, но и тематические проекты Белтелерадиокомпании. Электронные фонды насчитывают  сотни тысяч файлов в видеоархивах. Ни на одном медиаресурсе Беларуси нет такого количества контента в прямом эфире.

Светлана Щенникова, главный директор Главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании: "Посещаемость ресурса растет, и мы видим это от года к году, и мы довольны своими цифрами. То есть по итогам 2019 года 55 миллионов просмотров у сайта Белтелерадиокомпании. Мы и в дальнейшем будем развивать онлайн-вещание на сайте, чтобы большее количество людей в лучшем качестве с дополнительными серверами могли посмотреть онлайн-вещание наших онлайн-каналов, что они сейчас и делают в разных уголках мира". 

20 лет в новостном онлайне. Официальный сайт Белтелерадиокомпании tvr.by отмечает юбилей


Сайт tvr.by работает сразу в трех языковых версиях  - на русском, белорусском и английском. Помимо Европы и Америки  нас смотрят гости из Барбадоса, Мальдив и Ямайки.
 
Теги: Новости
 
 
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Зрители за ТВ-эфиром следят в режиме live с 2011 года. Cегодня ресурс объединяет  5 телеканалов, 5 радиостанций и один интернет-канал.  Лента новостей сайта ежедневно...
 
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