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20 лет в новостном онлайне. Официальный сайт Белтелерадиокомпании tvr.by отмечает юбилей
01.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗрители за ТВ-эфиром следят в режиме live с 2011 года. Cегодня ресурс объединяет 5 телеканалов, 5 радиостанций и один интернет-канал. Лента новостей сайта ежедневно обновляется как минимум сотней материалов, и это не только новости, но и тематические проекты Белтелерадиокомпании. Электронные фонды насчитывают сотни тысяч файлов в видеоархивах. Ни на одном медиаресурсе Беларуси нет такого количества контента в прямом эфире.
Светлана Щенникова, главный директор Главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании: "Посещаемость ресурса растет, и мы видим это от года к году, и мы довольны своими цифрами. То есть по итогам 2019 года 55 миллионов просмотров у сайта Белтелерадиокомпании. Мы и в дальнейшем будем развивать онлайн-вещание на сайте, чтобы большее количество людей в лучшем качестве с дополнительными серверами могли посмотреть онлайн-вещание наших онлайн-каналов, что они сейчас и делают в разных уголках мира".
Сайт tvr.by работает сразу в трех языковых версиях - на русском, белорусском и английском. Помимо Европы и Америки нас смотрят гости из Барбадоса, Мальдив и Ямайки.
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Зрители за ТВ-эфиром следят в режиме live с 2011 года. Cегодня ресурс объединяет 5 телеканалов, 5 радиостанций и один интернет-канал. Лента новостей сайта ежедневно...
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