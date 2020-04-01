|
В Беларуси в прошлом году получили квартиры 22,5 тысячи семей
01.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси в прошлом году получили квартиры и таким образом улучшили жилищные условия 22,5 тысячи семей. Такие данные привел Национальный статистический комитет. Из 7 800 - это многодетные семьи. Кстати, их обеспечение жильем - одна из приоритетных и актуальных задач. Так, в городах Минской области в том числе и для многодетных возводят целые микрорайоны. Сразу четырнадцать домов, а это полторы тысячи квартир, начинают строить в Жодино. В городе машиностроителей возводят также и большую детскую поликлинику с центром реабилитации. Кстати, в Жодино появятся и два новых торговых центра. Один из них - в самом центре города - уже почти готов принять покупателей. Открытие планируется этим летом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в прошлом году получили квартиры и таким образом улучшили жилищные условия 22,5 тысячи семей. Такие данные привел Национальный статистический комитет....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)