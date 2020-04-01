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“Беларусьфильм” предлагает посмотреть фильмы онлайн
01.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКиносеансы не выходя из дома. "Беларусьфильм" сегодня начнет размещать свои лучшие полные метры на официальном YouTube-канале и в социальных сетях. Ежедневно в 10 утра и 7 вечера будут появляться драмы, семейные, документальные и мультфильмы. Большинство картин отечественные и впервые будут доступны в хорошем качестве и в открытом доступе. Всего их более сорока. Так, сегодня можно будет посмотреть семейный фильм "На спине у черного кота" с участием Филиппа Киркорова, а завтра в афише документальная лента "Спадчына" и остросюжетная драма "Кадет".
Организаторы обещают сделать акцент и на военных лентах. Сама акция продлится три недели.
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Киносеансы не выходя из дома. "Беларусьфильм" сегодня начнет размещать свои лучшие полные метры на официальном YouTube-канале и в социальных сетях. Ежедневно в 10...
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