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Наталья Кочанова провела видеопереговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ

01.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По поручению Президента для реальной оценки ситуации в стране и работы нашей системы здравоохранения Беларусь приглашает миссию ВОЗ.  Сегодня спикер Совета Республики Наталья Кочанова провела видеопереговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ и пригласила приехать в Беларусь от имени Президента. 

"Мы видим сегодня множество разных информационных вбросов и фейков по отношению к тем мероприятиям,  которые проводятся у нас в стране. Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко  попросил передать Вам приглашение для того, чтобы дать реальную оценку той ситуации, которая у нас складывается, работе нашей системы здравоохранения", - отметила Наталья Кочанова.

В свою очередь директор Европейского регионального бюро ВОЗ подчеркнул: "Очень важно, что руководитель страны настолько вовлечен в этот вопрос, мне приятно об этом узнать. Ранее я обращался с письмом в Министерство здравоохранения Беларуси, в котором подчеркнул правильные шаги, которые делает белорусское руководство. Сейчас такой момент, когда мы должны мобилизовать общество, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию".

Кроме того, Ханс Клюге сообщил о намерении обсудить с руководством ВОЗ вопрос направления экспертов и его личного визита в Беларусь. Мы связались с представителем этой организации в Беларуси  Батыром Бердыклычевым. И он подтвердил нашему телеканалу, что сейчас в региональном бюро занимаются подготовкой приезда миссии ВОЗ в ближайшее время. 

 
 
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По поручению Президента для реальной оценки ситуации в стране и работы нашей системы здравоохранения Беларусь приглашает миссию ВОЗ.  Сегодня спикер Совета...
 
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