|
Наталья Кочанова провела видеопереговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ
01.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо поручению Президента для реальной оценки ситуации в стране и работы нашей системы здравоохранения Беларусь приглашает миссию ВОЗ. Сегодня спикер Совета Республики Наталья Кочанова провела видеопереговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ и пригласила приехать в Беларусь от имени Президента.
"Мы видим сегодня множество разных информационных вбросов и фейков по отношению к тем мероприятиям, которые проводятся у нас в стране. Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко попросил передать Вам приглашение для того, чтобы дать реальную оценку той ситуации, которая у нас складывается, работе нашей системы здравоохранения", - отметила Наталья Кочанова.
В свою очередь директор Европейского регионального бюро ВОЗ подчеркнул: "Очень важно, что руководитель страны настолько вовлечен в этот вопрос, мне приятно об этом узнать. Ранее я обращался с письмом в Министерство здравоохранения Беларуси, в котором подчеркнул правильные шаги, которые делает белорусское руководство. Сейчас такой момент, когда мы должны мобилизовать общество, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию".
Кроме того, Ханс Клюге сообщил о намерении обсудить с руководством ВОЗ вопрос направления экспертов и его личного визита в Беларусь. Мы связались с представителем этой организации в Беларуси Батыром Бердыклычевым. И он подтвердил нашему телеканалу, что сейчас в региональном бюро занимаются подготовкой приезда миссии ВОЗ в ближайшее время.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По поручению Президента для реальной оценки ситуации в стране и работы нашей системы здравоохранения Беларусь приглашает миссию ВОЗ. Сегодня спикер Совета...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)