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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наталья Кочанова провела видеопереговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ По поручению Президента для реальной оценки ситуации в стране и работы нашей системы здравоохранения Беларусь приглашает миссию ВОЗ. Сегодня спикер Совета...

По поручению Президента для реальной оценки ситуации в стране и работы нашей системы здравоохранения Беларусь приглашает миссию ВОЗ. Сегодня спикер Совета Республики Наталья Кочанова провела видеопереговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ и пригласила приехать в Беларусь от имени Президента., -Кроме того, Ханс Клюге сообщил о намерении обсудить с руководством ВОЗ вопрос направления экспертов и его личного визита в Беларусь. Мы связались с представителем этой организации в Беларуси Батыром Бердыклычевым. И он подтвердил нашему телеканалу, что сейчас в региональном бюро занимаются подготовкой приезда миссии ВОЗ в ближайшее время.