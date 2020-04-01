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Против коронавируса. Узнали, как в Минске дезинфицируют общественный транспорт, лестницы и остановки

01.04.2020 15:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске пока нет масштабной дезинфекции общественных пространств как та, что развернулась в соседней Москве. Однако Минский городской центр гигиены и эпидемиологии разработал специальные регламенты по ежедневной дезинфекции транспорта и объектов коммуникаций. Что уже делают, чтобы предупредить распространение COVID-19, узнавал TUT.BY.


Так сегодня выглядела дезинфекция общественного транспорта на диспетчерской станции «Лошица-2»

Как моют общественный транспорт

В организации «Столичный транспорт и связь» объясняют, как сейчас моют автобусы, троллейбусы и трамваи.

Для дезинфекции пассажирского транспорта в Минске используют средства «Полидез» и «Гексадекон».

В автобусах междугороднего, международного сообщения и тех, что ездят с автовокзала «Центральный» в Национальный аэропорт, установили локтевые дозаторы с дезинфицирующим средством «Унодез».


Основная уборка в наземном транспорте — по ночам: с 22.00 до 5.00. Пока техника находится в автопарках, в салонах протирают сиденья, поручни, двери, пластиковые элементы обшивки, окна и двери, стекла, светильники, убирают песок. Проводят влажную уборку и дезинфекцию, в том числе распыляют дезраствор.

Со вчерашнего дня начали дезинфицировать салоны дополнительно и на диспетчерских станциях — при отстое транспорта в обед и во время пересменки. Заезжают на обработку по такому графику: с 8.30 до 11.00 и с 18.30 до 21.30.

— Обязанности разделили между парками, с некоторых относительно свободных рабочих мест сняли людей и отправили дезинфицировать транспорт, — рассказал TUT.BY сотрудник одного из автопарков. — Каждому выдали комплекс — костюм, респиратор, защитные очки и резиновые перчатки. И по одному распылителю с дезсредством на диспетчерскую.






Что в метро

В Минском метрополитене для пассажиров сначала поставили простые бутылочки с антисептиком, а на днях начали устанавливать бесконтактные сенсорные дозаторы. Это более разумный подход: чтобы воспользоваться антисептиком из такого дозатора, сотням пассажиров не нужно прикасаться к одной и той же емкости.

— На станциях метрополитена моющими и дезинфицирующими средствами обрабатываются дверные ручки, места у билетных касс — подоконники, тарелки для денег, стекла, а также турникеты, поручни эскалаторов, поручни маршевых лестниц, кабины лифтов. То есть, все, чего касается или может коснуться пассажир, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Поезда основательно убирают по ночам, а обрабатывают дезинфицирующими средствами теперь каждый раз, когда поезд заходит в депо. За смену это происходит от одного до нескольких раз, отмечают в метрополитене.

— Наши кассиры маски не надевали, пока такого распоряжения не было. Однако все они работают в перчатках, — добавил Андрей Дроб.

В марте в подземке снизился пассажиропоток — метро посещали примерно на 200 тысяч человек в сутки меньше, чем в феврале.

TUT.BY известно, что в Минске есть распоряжение властей сократить интервалы движения электропоездов и наземного транспорта — чтобы избежать скопления пассажиров.

Что с остановками и дорогами

Новые регламенты распространяются и на «Горремавтодор» — именно эта организация отвечает за уборку дорог, подземных переходов.

Минчане присылают в редакцию то, что уже успели подметить на улицах. На видео ниже — мытье остановки.

Открыть/скачать видео (16.29 МБ)

Что прописано в регламентах? Протирание остановок, скамеек, перил, влажное подметание ступеней лестничных сходов и полов подземных пешеходных переходов, протирание дверей подземных пешеходных переходов, ручек, кнопок, стен кабины лифта, откидных поручней подъемных платформ и их пультов управления в переходах.

В «Горремавтодоре» поясняют, как часто все это делается.

Например, скамейки на остановках с моющими средствами протирают раз в сутки, остекление остановок — раз в 72 часа.

Раз в сутки протирают перила на лестницах, дважды в сутки предусмотрено влажное подметание ступенек и полов подземных переходов, протирание дверей у переходов.

Вот здесь можно почитать подробнее информацию по принятым мерам.


Фото: TUT.BY
 

В конце марта минчане обратили внимание, что перила некоторых подземных переходов в городе выглядят будто посыпанными солью. Возможно, так себя ведут при снижении температур средства, которыми обрабатывают поручни.

Что еще. «Без паники», это не дезинфекция

Сегодня утром люди в защитных костюмах мыли столбы прямо в центре проспекта Независимости, в районе площади Победы.

Некоторые уже подумали, что это дезинфекция, однако агентство «Минск-Новости» «успокаивает»: «Без паники! Септодеза там нет».

Оказалось, что так от соли и грязи отмывает опоры освещения «Мингорсвет».

— Это плановые работы, которые проводятся каждую весну, и не только на пр. Независимости, но и на других улицах столицы. Сейчас в городе идет месячник по уборке, благоустройству и озеленению, и наше предприятие, как и другие, приводит в порядок свои объекты после зимы, — рассказал начальник производственного отдела УП «Мингорсвет» Владлен Чухин.

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Теги: Минск
 
 
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