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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Изменения, вступившие в силу с 1 апреля Сегодня завершают прием деклараций налоговые органы, а водителям больше не нужно показывать сертификат гостехосмотра для допуска к движению. Отдельно стоит...

Сегодня завершают прием деклараций налоговые органы, а водителям больше не нужно показывать сертификат гостехосмотра для допуска к движению. Отдельно стоит вопрос с пересмотром арендной платы за помещения в госсобственности. Сегодня она должна была вырасти, но этого, вероятно, не произойдет.Документ по указанным мерам сейчас в высокой степени проработки.