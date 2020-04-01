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Изменения, вступившие в силу с 1 апреля
01.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня завершают прием деклараций налоговые органы, а водителям больше не нужно показывать сертификат гостехосмотра для допуска к движению. Отдельно стоит вопрос с пересмотром арендной платы за помещения в госсобственности. Сегодня она должна была вырасти, но этого, вероятно, не произойдет.
Виктория Васильева, начальник главного управления Госкомитета по имуществу Беларуси: "Эпидемиологическая обстановка отражается на экономике ряда предприятий. Мы это понимаем, и Госкомимущество рассматривает возможность предоставления отсрочки по уплате арендных платежей, а также наложения моратория на увеличение базовой арендной величины. В арендную плату входят все налоги, сборы и амортизация. Поэтому мы также рассматриваем вариант: если арендодатель предоставляет льготу арендатору, то и у него наступают определенные каникулы по этим налогам на этот срок".
Документ по указанным мерам сейчас в высокой степени проработки.
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Сегодня завершают прием деклараций налоговые органы, а водителям больше не нужно показывать сертификат гостехосмотра для допуска к движению. Отдельно стоит...
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