С 1 апреля отменен сертификат о прохождении гостехосмотра

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Там отметили, что разрешение водитель будет предъявлять при проверке документов инспектором ГАИ.

Отмена сертификатов о прохождении ГТО пока не затрагивает юридические лица. В настоящее время по этому вопросу проводится приведение актов законодательства в соответствие с указом президента №492, направленном на совершенствование порядка осуществления административных процедур.

Напомним, с начала года отменено требование к водителю предъявлять талон к водительскому удостоверению для проведения государственного технического осмотра ТС, а также медицинскую справку о состоянии здоровья и разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств для получения разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении.