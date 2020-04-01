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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В центральном регионе продолжается республиканская акция "Неделя леса" К ежедневной работе лесников присоединяются активные жители области: учителя, бизнесмены, политики. Рассаду и инвентарь раздают в лесхозах. Сегодня в наших лесах...

К ежедневной работе лесников присоединяются активные жители области: учителя, бизнесмены, политики. Рассаду и инвентарь раздают в лесхозах. Сегодня в наших лесах преобладают хвойные породы - это ель и сосна. В этом году ставку сделают на твердолиственные: дуб, ольху и березу. "Неделя леса" в этом году посвящена малой родине и 75-летию Великой Победы.