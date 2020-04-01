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В БГУ открылась дистанционная школа юного математика

01.04.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не останавливая обучение! В БГУ сегодня открылась дистанционная школа юного математика. Курс разработан для учащихся  5-11 классов и рассчитан на семь занятий - по одному в неделю. Каждый урок включает теоретический материал и задания для самостоятельной работы. Причем, ответы на них ученик получает после прохождения темы. Для обучения необходимо пройти онлайн-регистрацию. На  данный момент только пятиклассников уже зарегистрировалось более 170 человек. Онлайн-занятия соответствуют школьной учебной программе и  продлятся до конца учебного года. 

 
 
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Не останавливая обучение! В БГУ сегодня открылась дистанционная школа юного математика. Курс разработан для учащихся  5-11 классов и рассчитан на семь занятий - по...
 
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