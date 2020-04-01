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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В БГУ открылась дистанционная школа юного математика Не останавливая обучение! В БГУ сегодня открылась дистанционная школа юного математика. Курс разработан для учащихся 5-11 классов и рассчитан на семь занятий - по...

Не останавливая обучение! В БГУ сегодня открылась дистанционная школа юного математика. Курс разработан для учащихся 5-11 классов и рассчитан на семь занятий - по одному в неделю. Каждый урок включает теоретический материал и задания для самостоятельной работы. Причем, ответы на них ученик получает после прохождения темы. Для обучения необходимо пройти онлайн-регистрацию. На данный момент только пятиклассников уже зарегистрировалось более 170 человек. Онлайн-занятия соответствуют школьной учебной программе и продлятся до конца учебного года.