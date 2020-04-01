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Переработка вторичных ресурсов

01.04.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 160 тонн отработанных батареек в  год - такое количество аккумуляторов  утилизируют на столичном предприятии по переработке вторичных ресурсов. Ведь маленькая батарейка - это  особо опасный вид отходов. Так называемый пальчиковый аккумулятор разлагается  в почве более ста лет, при этом загрязняет почву тяжелыми металлами. Из отходов специалисты по вторичным ресурсам получают в первую очередь металл, а еще смесь, содержащую цинк и марганец. Все эти вещества повторно используются в промышленности.

На предприятии также разбирают и крупногабаритную бытовую технику: холодильники, стиральные машины и плиты. А также электронику  - от телевизоров и компьютеров  до калькуляторов и мобильных телефонов. Из конденсаторов, резисторов и других элементов получают ценные металлы - золото, серебро и платину.
 
 
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Более 160 тонн отработанных батареек в  год - такое количество аккумуляторов  утилизируют на столичном предприятии по переработке вторичных ресурсов. Ведь...
 
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