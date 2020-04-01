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Рассчитаться за проезд по QR-коду теперь можно и в Пинске

01.04.2020 21:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Телефон  вместо бумажного билета: рассчитаться за проезд по QR-коду можно теперь и в Пинске. Сервис "О!плати" в этом городе запустили не только в транспорте. Через это мобильное приложение можно рассчитаться в кафе, магазине и снять наличные в банкомате. Мобильное приложение от компании-резидента ПВТ LWO и Белинвестбанка протестировала и Мария Тройнич.

Без монет и компостера. Оплатить билет в пинском автобусе теперь можно по мобильному телефону. Нужно просто навести на QR-код, они расклеены по всему салону, отсканировать и нажать "оплатить". Цифровую новинку пассажиры оценили сразу. Контроль также прост, как и покупка. Пассажир сканирует QR-код контролера и  на экране отображается купленный билет со статусом "Оплачен". По словам проверяющих, это особенно удобно в час пик, когда в автобусе много пассажиров.

Рассчитаться через приложение "О!плати" можно и в некоторых ресторанах Пинска. После сканирования кода в мобильном телефоне отобразится онлайн-меню заведения. Выбрать блюдо и оплатить счет можно и без официанта. По QR-коду можно не только оплатить услуги, но и обналичить деньги в банкомате. Принцип  тот же. Нужно поднести телефон к экрану банкомата, выбрать сумму и  забрать наличные. Мест, где можно оплатить услуги электронными деньгами, станет еще больше. Кстати, в Минске с помощью сервиса "О!плати" уже можно сходить в кино, получить медицинские услуги, купить гаджеты, стройматериалы, ювелирные украшения и авто. Скоро все эти возможности будут доступны также для жителей Гродно и Лиды.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Телефон  вместо бумажного билета: рассчитаться за проезд по QR-коду можно теперь и в Пинске. Сервис "Оплати" в этом городе запустили не только в транспорте. Через это...
 
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