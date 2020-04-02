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На базе Дубровенского ТЦСОН состоялся правовой прием

02.04.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

На базе Дубровенского ТЦСОН состоялся правовой прием

Каждый последний четверг месяца правовые инспекторы Федерации профсоюзов Беларуси бесплатно помогают членам профсоюза решить вопросы занятости, выплаты заработной платы, охраны труда и другие проблемы. К этой форме работы активно подключились и работники прокуратуры.

Очередной правовой прием  состоялся  26 марта  на базе Дубровенского ТЦСОН. Совместно с правовым инспектором ФПБ Владимиром Калининым его провели  прокурор Дубровенского района советник юстиции Михаил Патеев и председатель районного объединения профсоюзов Ирина Соколова.

В этот  раз  им необходимо было дать консультации по вопросам в сфере семейно-бытовых отношений, жилищного  и трудового кодекса.

Например, обратившийся получил обстоятельное объяснение о том, что  испытательный срок, который назначен работодателем при приеме на работу, не продлевается в случае, если в этот период берешь отпуск по семейным обстоятельствам. 

А то, что  во время таких приемов люди обращаются за консультацией в решении семейно-бытовых проблем, только показывает уровень доверия к такой форме работы с населением, считает Владимир Калинин.

Ирина Соколова отметила, что в этом году за консультацией к правовым инспекторам ФПБ обратились 15 работников разных специальностей и профессий. Получены ответы на три десятка во­просов. Самым напряженным и результативным был январский правовой прием, когда члены трудовых коллективов получили консультацию по 24 вопросам, касающимся перехода на новые условия оплаты труда работников бюджетной сферы. 

—Правовые приемы помогают повысить уровень правовой культуры  работников разных сфер, оперативно решить их насущные проблемы, а мы, в свою очередь, можем сделать выводы о том, в каких направлениях необходимо усилить работу для снижения напряженности  в трудовых коллективах и социуме в целом, — подчеркнула Ирина Соколова.

Елена КОРСАКОВА.

 
 
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  Каждый последний четверг месяца правовые инспекторы Федерации профсоюзов Беларуси бесплатно помогают членам профсоюза решить вопросы занятости, выплаты...
 
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