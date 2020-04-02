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Сегодня в Бресте откроется новый жесткий дискаунтер «Грошык»
02.04.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 апреля на улице Янки Купалы в Бресте откроют жесткий дискаунтер «Грошык».
Первый «Грошык» в Бресте занял здание бывшего «Евроопта» рядом с пожарным депо и парком Мира. Почти все пространство в магазине занимает торговый зал.
Магазин площадью около 1400 «квадратов» предложит свыше 1400 наименований товаров. В нем будут продавать крупы, консервы, муку, макароны, чай и кофе. Также представят фрукты и овощи, рыбу, морепродукты, молочную и мясную продукцию, хлеб и полуфабрикаты.
Например, в день открытия мандарины предложат по 2,29 рубля за кило, апельсины — по 2,59, бананы — по 2,39, а огурцы — по 2,79. Минтай обойдется в 4,99 за килограмм, а полукопченая колбаса — в 8,39. Десяток яиц будет стоить 1,69, большая плитка горького шоколада — 1,09. Растворимый кофе Nescafe Gold будут продавать за 7,99 за 190 г.
Что за «Грошык»?
Управляющая компания «Грошыка»
Новая сеть планирует охватить все регионы. Напомним,
«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19%-ной долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 миллиона покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси. Также компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 году.
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Первый «Грошык» в Бресте занял здание бывшего «Евроопта» рядом с пожарным депо и парком Мира.
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