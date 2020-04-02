ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сегодня в Бресте откроется новый жесткий дискаунтер «Грошык»

02.04.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

2 апреля на улице Янки Купалы в Бресте откроют жесткий дискаунтер «Грошык».


Первый «Грошык» в Бресте занял здание бывшего «Евроопта» рядом с пожарным депо и парком Мира. Почти все пространство в магазине занимает торговый зал.

Магазин площадью около 1400 «квадратов» предложит свыше 1400 наименований товаров. В нем будут продавать крупы, консервы, муку, макароны, чай и кофе. Также представят фрукты и овощи, рыбу, морепродукты, молочную и мясную продукцию, хлеб и полуфабрикаты.

Например, в день открытия мандарины предложат по 2,29 рубля за кило, апельсины — по 2,59, бананы — по 2,39, а огурцы — по 2,79. Минтай обойдется в 4,99 за килограмм, а полукопченая колбаса — в 8,39. Десяток яиц будет стоить 1,69, большая плитка горького шоколада — 1,09. Растворимый кофе Nescafe Gold будут продавать за 7,99 за 190 г.

Что за «Грошык»?

Управляющая компания «Грошыка» называется ООО «Клондайк Ритейл», это дочернее предприятие «Евроторга». В будущем магазины под товарным знаком «Грошык» будут развиваться на базе уже существующих помещений. Упор в них будет делаться на максимально низкие цены — ниже даже, чем в их «Хите». А ставка — на товары белорусского производства. Основатели компании ставят перед собой задачу потеснить российские дискаунтерные сети, которые сегодня имеют очень сильные позиции в регионах — «Светофор» и «Доброцен».

Новая сеть планирует охватить все регионы. Напомним, первый магазин сети жестких дискаунтеров «Грошык» открылся 25 февраля в Слониме, потом в Гомеле. Компания продекларировала, что развитие новой сети начнет с районных центров. Ритейлер рассчитывает охватить региональные города с населением около 50 тысяч человек. В апреле магазин откроется и в Барановичах (Тексер, 2а). Есть в планах и Минск.

«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19%-ной долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 миллиона покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси. Также компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 году.

Читайте также

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый «Грошык» в Бресте занял здание бывшего «Евроопта» рядом с пожарным депо и парком Мира.
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь присоединилась к акции "30 дней на велосипеде"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика