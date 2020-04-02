Сегодня в Бресте откроется новый жесткий дискаунтер «Грошык»

Источник материала: Tut.by

2 апреля на улице Янки Купалы в Бресте откроют жесткий дискаунтер «Грошык».





Первый «Грошык» в Бресте занял здание бывшего «Евроопта» рядом с пожарным депо и парком Мира. Почти все пространство в магазине занимает торговый зал.

Магазин площадью около 1400 «квадратов» предложит свыше 1400 наименований товаров. В нем будут продавать крупы, консервы, муку, макароны, чай и кофе. Также представят фрукты и овощи, рыбу, морепродукты, молочную и мясную продукцию, хлеб и полуфабрикаты.

Например, в день открытия мандарины предложат по 2,29 рубля за кило, апельсины — по 2,59, бананы — по 2,39, а огурцы — по 2,79. Минтай обойдется в 4,99 за килограмм, а полукопченая колбаса — в 8,39. Десяток яиц будет стоить 1,69, большая плитка горького шоколада — 1,09. Растворимый кофе Nescafe Gold будут продавать за 7,99 за 190 г.

Что за «Грошык»?

Управляющая компания «Грошыка» называется ООО «Клондайк Ритейл», это дочернее предприятие «Евроторга». В будущем магазины под товарным знаком «Грошык» будут развиваться на базе уже существующих помещений. Упор в них будет делаться на максимально низкие цены — ниже даже, чем в их «Хите». А ставка — на товары белорусского производства. Основатели компании ставят перед собой задачу потеснить российские дискаунтерные сети, которые сегодня имеют очень сильные позиции в регионах — «Светофор» и «Доброцен».

Новая сеть планирует охватить все регионы. Напомним, первый магазин сети жестких дискаунтеров «Грошык» открылся 25 февраля в Слониме, потом в Гомеле. Компания продекларировала, что развитие новой сети начнет с районных центров. Ритейлер рассчитывает охватить региональные города с населением около 50 тысяч человек. В апреле магазин откроется и в Барановичах (Тексер, 2а). Есть в планах и Минск.

«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19%-ной долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 миллиона покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси. Также компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 году.