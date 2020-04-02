Сегодня отмечается День единения народов Беларуси и России

Источник материала: Газета Авангард

Почти четверть века народы Беларуси и России связывают прочные узы традиций, значительная общность культур и духовности. На этом основана наша крепкая дружба и взаимовыгодное сотрудничество.





Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. В этот день в 1996 году президенты России и Беларуси подписали в Москве договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси». Ровно через год был подписан договор «О Союзе Беларуси и России», который дал новый импульс процессу интеграции двух государств и строительству Союзного государства.

Два государства организуют масштабные совместные проекты, тесно и весьма плодотворно сотрудничают в области внешней политики, в различных отраслях народного хозяйства, науки и образования.

Сотрудничество между Беларусью и Россией происходит и на широком государственном уровне, и на уровне регионов. Будакошелевщина не стала исключением. Доля экспорта района в Российскую Федерацию составляет 96,8%. Только за январь текущего года экспорт продовольственных и непродовольственных товаров составил 4394,4 тыс. долларов США, или 197,9% по отношению к январю прошлого года. Основными экспортерами района являются ООО «Вахавяк Плюс», ООО «Фермер Богатырев МК», ООО «Лоджик Бокс», СП «Амипак» – ОАО. В Российскую Федерацию поставляются мясо и мясные продукты, пластмассовые изделия, сельхозпродукция.

Давнее и прочное взаимодействие связывает Буда-Кошелевский район с Корочанским районом Белгородской области и районом Коньково Юго-Западного административного округа города Москвы. С этими регионами у нас действуют соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В мае 2018 года наш район посетил глава Викуловского муниципального района Александр Криволапов. В ходе визита был подписан договор о намерении развития побратимских отношений между районами. А 20 февраля 2019 года подписано соглашение об установлении и развитии побратимских связей с Викуловским муниципальным районом Тюменской области.

Самое важное взаимодействие между нашими странами, конечно же, – в духовной общности белорусов и россиян. Особенность сегодняшнего праздника в том, что он отмечается в преддверии судьбоносной даты – 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Именно тогда в жестоких сражениях советский народ отстоял свободу и независимость своей Родины.

И сегодня совместными усилиями мы бережно храним и передаем потомкам память о великих свершениях поколения победителей. Яркий тому пример – Международная патриотическая акция «Во славу общей Победы!», связавшая историческую память наших народов. 9 мая 2020 года в присутствии глав государств, дипломатических миссий, общественных организаций состоится торжественная церемония закладки капсул с землей со всех воинских захоронений в крипте Храма-Памятника в честь Всех Святых в городе Минске.

Тесные связи существововали и существуют до сих пор с героями той войны, Почетными гражданами города Буда-Кошелево Григорием Никитовичем Куприященко и Борисом Петровичем Лебедевым. К сожалению, недавно Борис Петрович ушел из жизни, но до последнего дня интересовался жизнью нашего края. В 2017 году потомки переселенцев из Рогини и Бушевки, чьи предки более 120 лет назад самоходами ушли в Сибирь, вернулись на малую историческую родину, стали одними из инициаторов возведения православного храма.

В повседневной жизни судьбы белорусов и россиян крепко связаны и многообразно переплетены – родственные связи, интернациональные браки, образование и трудовые отношения.

Не случайно глава государства Александр Лукашенко отметил в одном из обращений к братским народам: «Союзное государство – это наше достояние, позволяющее двум братским народам жить одной семьей в мире и согласии. Воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, дальнейшего развития многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории».

Наталья ЛОГУНОВА