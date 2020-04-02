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Дополнительные боксы для транспортировки пациентов закупят в Могилевской области
02.04.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще четыре бокса для транспортировки пациентов с вирусными и инфекционными заболеваниями будут закуплены для Могилевской области дополнительно в целях безопасности жителей и сотрудников бригад скорой помощи. В каждом из боксов возможно перевозить до 10-12 пациентов за сутки с любым быстро распространяющимся заболеванием. Тем временем в Могилеве начал работу оперативный штаб по минимизации рисков распространения вирусной инфекции и оказанию помощи населению. В него вошли эпидемиологи и милиция.
Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома: "Медперсонал проинструктирован и обладает определенными навыками и знаниями для того, чтобы принять оперативно меры к тому, чтобы эту болезнь локализовать и не допустить. Пациенты с первым уровнем взяты под контроль и размещены в инфекционных отделениях - там, где полная изоляция, там, где работают с ними специалисты".
Оперативный штаб также будет следить за организацией жизнеобеспечения всего региона.
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Еще четыре бокса для транспортировки пациентов с вирусными и инфекционными заболеваниями будут закуплены для Могилевской области дополнительно в целях...
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