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Депутаты сегодня обсудят поправки в законы о рекламе
02.04.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПарламентарии помогут белорусам избавиться от навязчивой рекламы в почтовых ящиках. На рассмотрении и эти поправки в законодательство. Депутаты предлагают изменить правовое поле использования коммерческих видеороликов в общественном транспорте и размещения баннеров на автомобилях.
Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Конечно, многим надоедает это монотонное повторение, а иногда и с большим звуком, когда в салоне пассажирского транспорта после объявления остановок еще идет коммерческая реклама. Этого не должно быть. И мы работаем над этим: или вообще минимизировать количество коммерческой рекламы или, если она останется, то она и по звуку, и по продолжительности не должна нарушать спокойствие пассажиров".
Также изменения могут затронуть и белорусский телевизионный рынок. Возможны ограничения для зарубежного контента и рекламы. Запрет может коснуться и проигрывания коммерческих видеороликов во время трансляции детских передач.
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Парламентарии помогут белорусам избавиться от навязчивой рекламы в почтовых ящиках. На рассмотрении и эти поправки в законодательство. Депутаты предлагают...
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