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Депутаты сегодня обсудят поправки в законы о рекламе

02.04.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Парламентарии помогут белорусам избавиться от навязчивой рекламы в почтовых ящиках. На рассмотрении и эти поправки в законодательство. Депутаты предлагают изменить правовое поле использования коммерческих видеороликов в общественном транспорте и размещения баннеров на автомобилях.

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Конечно, многим надоедает  это монотонное повторение, а иногда и с большим звуком, когда  в салоне пассажирского транспорта после объявления остановок еще идет коммерческая реклама. Этого не должно быть. И мы работаем над этим: или вообще минимизировать количество коммерческой рекламы или, если она останется, то она и по звуку, и по продолжительности не должна нарушать спокойствие пассажиров".

Также изменения могут затронуть и белорусский телевизионный рынок. Возможны ограничения для зарубежного контента и рекламы. Запрет может коснуться и проигрывания коммерческих видеороликов во время трансляции детских передач.

 
 
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Парламентарии помогут белорусам избавиться от навязчивой рекламы в почтовых ящиках. На рассмотрении и эти поправки в законодательство. Депутаты предлагают...
 
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