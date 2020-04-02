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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутаты сегодня обсудят поправки в законы о рекламе Парламентарии помогут белорусам избавиться от навязчивой рекламы в почтовых ящиках. На рассмотрении и эти поправки в законодательство. Депутаты предлагают...

Парламентарии помогут белорусам избавиться от навязчивой рекламы в почтовых ящиках. На рассмотрении и эти поправки в законодательство. Депутаты предлагают изменить правовое поле использования коммерческих видеороликов в общественном транспорте и размещения баннеров на автомобилях.Также изменения могут затронуть и белорусский телевизионный рынок. Возможны ограничения для зарубежного контента и рекламы. Запрет может коснуться и проигрывания коммерческих видеороликов во время трансляции детских передач.