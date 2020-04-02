Реконструкция улицы Ватутина с обеспечением выезда на улицу Л. Чаловской затронет инженерные сети, устройство ливневой и телефонной канализации, организацию четырехголосного дорожного движения с разделительной полосой, велодорожкой и тротуарами.
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С 6 апреля в связи с реконструкцией ул. Ватутина, движение транспорта будет ограничено
02.04.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Реконструкция улицы Ватутина с обеспечением выезда на улицу Л. Чаловской затронет инженерные сети, устройство ливневой и телефонной канализации, организацию четырехголосного дорожного движения с разделительной полосой, велодорожкой и тротуарами.
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Уважаемые жители и гости Борисовского района! В связи с началом 6 апреля 2020 года реконструкции улицы Ватутина в городе Борисове, движение транспорта будет...
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