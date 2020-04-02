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Спектакли кукольного театра «Батлейка» можно будет посмотреть, не выходя из дома

02.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

2 апреля можно будет посмотреть «Кошкин дом». Спектакль рассчитан на семейный просмотр. Минимальный возраст зрителей – от 3 лет. Это поучительная, известная история про аристократичную Кошку и её маленьких племянников, которые попадают в беду. Смогут ли герои найти взаимопонимание?

3 апреля состоится онлайн-трансляция спектакля «Конёк-горбунок» для детей от 4 лет. Волшебная сказка поведёт зрителей в увлекательное путешествие. Детей ожидает мелодичное поэтическое слово, яркие куклы и необычные декорации и, конечно, счастливый финал истории.

4 апреля «Батлейка» покажет спектакль «Волшебная дудка» для детей от 5 лет. Эта сказка повествует о простом крестьянском сыне Янке, который способен с успехом преодолеть любые преграды с помощью своей необыкновенной дудки и народной смекалки.

Трансляция пройдет на сайте SB.BY, а также в группах под названием «Беларусь Сегодня» в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке.

Желаем приятного знакомства с нашими сказочными героями, которые справляются со всеми трудностями. Доброта, взаимная помощь и находчивость - вот секрет!

 
Теги: знакомства
 
 
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Минский областной театр кукол «Батлейка» из Молодечно спешит обрадовать маленьких зрителей и их родителей. Со 2 по 4 апреля в режиме онлайн можно будет посмотреть...
 
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