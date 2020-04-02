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В Беларуси будут печатать средства защиты для медиков на 3D-принтерах
02.04.2020 10:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Белорусские инженеры присоединяются к мировому движению, чтобы обезопасить наших врачей от COVID-19. Поставлена цель на 3D-принтерах по всей стране в течение недели напечатать для больниц Минска и областных центров более 1500 специальных многоразовых щитков, с которыми другие средства защиты работают эффективнее. И дело не в деньгах. Материалы для первой партии купит фонд "Добра" и подписанты Глобального Договора ООН в Беларуси, но вопрос в технических мощностях остается открытым", - сообщили в службе местного социального фонда "Добра".
Команда инженеров разработала модель щитка для 3D-принтера и запустила пробное производство. Первые подобные щитки уже доставлены в несколько больниц Минска и тестируются врачами.
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"Белорусские инженеры присоединяются к мировому движению, чтобы обезопасить наших врачей от COVID-19. Поставлена цель на 3D-принтерах по всей стране в течение недели...
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