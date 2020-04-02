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Изменился график пригородного транспорта в апреле и начале мая
02.04.2020 10:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИзменился график пригородного транспорта в апреле и начале мая из-за переноса рабочих дней.
4, 24 и 30 апреля автобусы будут ездить по графику пятницы. 25 апреля и 2 мая - субботы. По графику воскресенья - с 26 по 28 апреля, а также 1 и 3 мая.
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Изменился график пригородного транспорта в апреле и начале мая из-за переноса рабочих дней. 4, 24 и 30 апреля автобусы будут ездить по графику пятницы. 25 апреля и 2...
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