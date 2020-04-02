Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Изменился график пригородного транспорта в апреле и начале мая Изменился график пригородного транспорта в апреле и начале мая из-за переноса рабочих дней. 4, 24 и 30 апреля автобусы будут ездить по графику пятницы. 25 апреля и 2...

Изменился график пригородного транспорта в апреле и начале мая из-за переноса рабочих дней.4, 24 и 30 апреля автобусы будут ездить по графику пятницы. 25 апреля и 2 мая - субботы. По графику воскресенья - с 26 по 28 апреля, а также 1 и 3 мая.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите