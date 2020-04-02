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«Авангард» поинтересовался мнениями жителей района, что для них значит дружба двух стран (+Видео)

02.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России – значимое событие для двух государств. «Авангард» поинтересовался мнениями жителей района, что для них значит дружба двух стран.

«Авангард» поинтересовался мнениями жителей района, что для них значит дружба двух стран (+Видео)
Эмма Маркевич

Эмма Маркевич, продавец магазина «Никита»:

– Прекрасно, что созданы такие условия, когда белорусы не чувствуют себя иностранцами в России, а россияне не чувствуют себя иностранцами в Беларуси. Хорошо, что мы можем свободно передвигаться, выбирать место жительства, работу, учебу в любой из наших стран. У нас с Россией хорошие дружеские, партнерские отношения. И я искренне этому рада.

«Авангард» поинтересовался мнениями жителей района, что для них значит дружба двух стран (+Видео)
Надежда Смирнова

Надежда Смирнова, учитель Буда-Люшевской средней школы:

– Сама я россиянка, живу на Будакошелевщине вот уже 20 лет. Я абсолютно уверена, что невозможно разделить общую судьбу двух великих народов. Белорусам и россиянам начертано быть вместе самой историей, корнями. Наша сила – в единстве, в общем будущем. Это два славянских народа, которые неразделимы, ведь между нами нет барьеров, у нас одинаковый менталитет.

«Авангард» поинтересовался мнениями жителей района, что для них значит дружба двух стран (+Видео)
Владислав Шестопалов

Влад Шестопалов, инженер по охране труда КСУП «Губичи»:

– Как человек с активной гражданской позицией, считаю, что Республика Беларусь и Российская Федерация являются братскими народами. Дальнейшая интеграция наших стран приведет к улучшению социально-экономических показателей, и это станет залогом безопасного, стабильного существования и устойчивого развития страны, а значит, и нашей жизни.

«Авангард» поинтересовался мнениями жителей района, что для них значит дружба двух стран (+Видео)
Артем Сытенков

Артем Сытенков, учащийся гимназии райцентра:

– Хорошо, что наши страны объединились, потому что иначе нельзя было бы беспрепятственно переезжать в Россию и обратно. Договор – он всегда мирный, и поэтому мы можем быть уверены, что между нашими странами не будет войны. А значит День единения – это символ того, что Беларусь и Россия не разорвут братских уз.

«Авангард» поинтересовался мнениями жителей района, что для них значит дружба двух стран (+Видео)
Светлана Якушевич

Светлана Якушевич, домохозяйка:

– Беларусь и Россия живут в дружбе и взаимопонимании на протяжении многих лет. И это замечательно, ведь россияне – близкие нам люди, братья по духу. И я целиком за то, чтобы между нашими странами не было никаких границ.

Мнениями интересовалась Ирина ГАЛИЦКАЯ
Фото Аллы Якушевич

 
 
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2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России – значимое событие для двух государств. «Авангард» поинтересовался мнениями жителей...
 
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