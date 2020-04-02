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6 лет колонии дали 19-летнему брестчанину, который разгромил топором «Евроопт»
02.04.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 апреля в Бресте огласили приговор по делу 19-летнего Валентина Янучени, который в августе прошлого года разгромил топором «Евроопт» и угрожал милиционеру.
Суд признал молодого человека виновным в хулиганстве, умышленном уничтожении и повреждении имущества, а также угрозе насилия в отношении сотрудника милиции, сообщила TUT.BY старший помощник прокурора Бреста Ирина Рубанова, которая поддерживала обвинение по делу.
Суд учел, что обвиняемый добровольно возместил нанесенный ущерб, и назначил ему 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Видео:
«Положи топор, пока ничего хуже не сделал»
Напомним, по версии обвинения, ночью 17 августа прошлого года Валентин Янученя топором разнес стеклопакеты дверей «Евроопта» и вошел в закрытый магазин. Там стал крушить все, что попадалось на глаза.
Государственный обвинитель на втором заседании зачитала длинный список поврежденного имущества частных компаний, которые арендовали в «Евроопте» торговые площади: мобильные телефоны, витрины, телевизоры, стеклянные двери, продукты питания, морозильник, бутылки с квасом, автомобиль Renault Sandero, который выставлялся у входа в торговый центр… Общая сумма причиненного ущерба — 32,3 тысячи рублей. Из них примерно половина — ущерб, нанесенный МТС.
Милицию на дебошира вызвал сотрудник службы безопасности торгового центра. Прибывший наряд попытался успокоить обвиняемого и задержать. Валентин отказывался выполнять их требования и не подпускал к себе. Затем и вовсе стал угрожать милиционеру, который приблизился к нему для задержания, и замахнулся топором.
— Я стал у него спрашивать, что случилось, — рассказал в суде потерпевший милиционер, — может, его девушка бросила? Он сказал, что никто его не бросал, что он потерял смысл жизни. Я подошел к нему, чтобы задержать, но он стал в стойку. Мы с напарником остановились, опять начали его просить положить топор. Говорили: «У тебя же есть мать, отец, подумай о них, положи топор, пока ничего хуже не сделал». А если бы он выбежал на улицу с этим топором… Там же есть заведения, кафе, заправка.
Успокоился обвиняемый только после двух предупредительных выстрелов в воздух.
Как указано в материалах дела, парень был трезв и в здравом уме — осознавал противоправный характер своих деяний и мог руководить ими.
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Суд учел тот факт, что обвиняемый добровольно возместил ущерб.
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