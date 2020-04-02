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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие новации вступили в силу в Беларуси 1 апреля Если вы получили доходы в 2019 году, подлежащие декларированию, до 31 марта (включительно) должны были подать декларацию. А сам подоходный налог, который насчитают на...

Если вы получили доходы в 2019 году, подлежащие декларированию, до 31 марта (включительно) должны были подать декларацию. А сам подоходный налог, который насчитают на основании этой декларации, нужно уплатить не позже 1 июня. Кстати, в прошлом году к ответственности за несвоевременную подачу декларации и неуплату налога были привлечены более 3,5 тысячи человек.С 1 апреля свои изменения. Например, вырастает плата для производителей и поставщиков за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды. Какие еще новации вступили в силу сегодня, узнавалВ преддверии Международного дня смеха налоговые органы напомнили, что хорошо смеется тот, кто смеется последним, и порекомендовали успеть подать декларации до него - срок подачи сместили в прошлом году. Вот еще кое-какие изменения в стране с 1 апреля.Из основного: матпомощь некоторым пенсионерам. Подрос в цене алкоголь и табак. Дорожает сбор за утилизацию пластика, меняются цены на драгметаллы. А для допуска к вождению теперь не нужно предъявлять сертификат гостехосмотра. Теперь подробнее.С 1 апреля начнутся выплаты разовой надбавки ветеранам Великой Отечественной войны и пострадавшим от последствий войны в канун Дня Победы. Это около 19 тысяч пенсионеров. Размер матпомощи - от 700 до 2,5 тысячи рублей. Выплаты пройдут до 1 мая. Что касается цен, стоимость сигарет поднимется в среднем на 10-15, некоторых - на 20 копеек. Ценник на крепкий алкоголь и вино, по данным импортеров, увеличится процентов на 10-15. Сбор пластиковой посуды - на 90 рублей. Это коснется производителей и по¬ставщиков товаров в пластиковой упаковке. Ежегодно корректируют и базовую арендную величину, но в этом году обещанное с 1 апреля повышение подумывают пока отложить.Еще одна мера - допуск к вождению без сертификата гостехосмотра.Правда, это касается только физлиц. Для юрлиц и ипэшников пока все по-старому. Проект упрощения процедур по ним обещают позже. И последнее. На 1 апреля намечали начало работы единой базы данных невыездных граждан с Россией. Впрочем, в последние дни у миграционных служб двух стран было много других забот.