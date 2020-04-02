ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Какие новации вступили в силу в Беларуси 1 апреля

02.04.2020 14:12 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Если вы получили доходы в 2019 году, подлежащие декларированию,  до 31 марта (включительно) должны были подать декларацию. А сам подоходный налог, который насчитают на основании этой декларации, нужно уплатить не позже 1 июня. Кстати, в прошлом году к ответственности за несвоевременную подачу декларации и неуплату налога были привлечены более 3,5 тысячи человек. 

С 1 апреля свои изменения. Например, вырастает плата для производителей и поставщиков за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды. Какие еще новации вступили в силу сегодня, узнавал Алексей Потапов.

В преддверии Международного дня смеха налоговые органы напомнили, что хорошо смеется тот, кто смеется последним, и порекомендовали успеть подать декларации до него - срок подачи сместили в прошлом году. Вот еще кое-какие изменения в стране с 1 апреля. 

Из основного: матпомощь некоторым пенсионерам. Подрос в цене алкоголь и табак. Дорожает сбор за утилизацию пластика, меняются  цены на драгметаллы. А для допуска к вождению теперь не нужно предъявлять сертификат гостехосмотра. Теперь подробнее. 

С 1 апреля начнутся выплаты разовой надбавки ветеранам Великой Отечественной войны и пострадавшим от последствий войны  в канун Дня Победы. Это около 19 тысяч пенсионеров. Размер матпомощи - от 700 до 2,5 тысячи рублей.  Выплаты пройдут до 1 мая. Что касается цен, стоимость сигарет поднимется в среднем на 10-15, некоторых -  на 20 копеек. Ценник на крепкий алкоголь и вино, по данным импортеров, увеличится процентов на 10-15. Сбор пластиковой посуды - на 90 рублей. Это коснется производителей и по¬ставщиков товаров в пластиковой упаковке. Ежегодно корректируют и базовую арендную величину, но в этом году обещанное с 1 апреля повышение подумывают пока отложить.

Виктория Васильева, начальник главного управления Госкомитета по имуществу Беларуси: "Эпидемиологическая обстановка отражается на экономи¬ке ряда предприятий. Мы это понимаем, и Госкомимущество рассматривает возможность предоставления отсрочки по уплате арендных платежей, а также наложения моратория на увеличение базовой арендной величины".

Еще одна мера  - допуск к вождению без сертификата гостехосмотра. 

Юрий Ленчевский, директор РУСП "Белтехосмотр": "Мы предлагаем сделать эту процедуру в электронном формате. Отвязать ее от диагностических станций, имея сегодня возможность проверить по всем необходимым базам информацию и о прохождении техосмотра, и по базе ГАИ о регистрации транспорта". 

Правда, это касается только физлиц. Для юрлиц и ипэшников пока все по-старому. Проект упрощения процедур по ним обещают позже. И последнее. На 1 апреля намечали начало работы единой базы данных невыездных граждан с Россией. Впрочем, в последние дни у миграционных служб двух стран было много других забот. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы получили доходы в 2019 году, подлежащие декларированию,  до 31 марта (включительно) должны были подать декларацию. А сам подоходный налог, который насчитают на...
 
Новости дня
Новости общества
 
Чем и как необходимо дезинфицировать телефон, рассказали специалисты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика