МАРТ открывает телефонную линию по вопросам наличия товаров и существенного роста цен и тарифов

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Позвонив по телефону (017) 327 61 21, можно сообщить о значительном росте цен, указав наименование и адрес торгового объекта.

Телефонная линия по вопросам наличия товаров и существенного роста цен и тарифов будет работать по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Обращаем внимание на то, что сообщения, поступившие на телефонную линию регистрации в канцелярии не подлежат, ответы на них направляться не будут, требования Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» на них не распространяются.