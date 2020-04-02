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Школьники примут участие в трудовых операциях «Чистый двор», «Школьный двор — наша забота» и других

02.04.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 1 по 30 апреля проходит месячник по наведению порядка на земле, благоустройству и озеленению территорий Несвижского района. В его рамках пройдет уборка территории, прилегающей к зданиям предприятий и организации, домов и общежитий, территорий общего пользования, улиц и проездов, ремонт автобусных остановок в г. Несвиже, ямочный ремонт проезжей части дорог,  удаление аварийных деревьев, побелка и обрезка деревьев, покраска турникетов, дорожных знаков, столбов, обновление дорожной разметки.

В педагогических коллективах района  будут организованы выходы по наведению порядка на территории учреждений образования, с участием школьников — трудовые операции «Чистый двор», «Школьный двор — наша забота» и другие,  в том числе — трудовые акций по благоустройству воинских захоронений и памятников погибшим землякам.

Активисты ОО «БРПО» и ОО «БРСМ»  окажут посильную помощь в наведении порядка участникам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, одиноко проживающим людям.

 


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С 1 по 30 апреля проходит месячник по наведению порядка на земле, благоустройству и озеленению территорий Несвижского района. В его
 
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