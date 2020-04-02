Школьники примут участие в трудовых операциях «Чистый двор», «Школьный двор — наша забота» и других

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











С 1 по 30 апреля проходит месячник по наведению порядка на земле, благоустройству и озеленению территорий Несвижского района. В его рамках пройдет уборка территории, прилегающей к зданиям предприятий и организации, домов и общежитий, территорий общего пользования, улиц и проездов, ремонт автобусных остановок в г. Несвиже, ямочный ремонт проезжей части дорог, удаление аварийных деревьев, побелка и обрезка деревьев, покраска турникетов, дорожных знаков, столбов, обновление дорожной разметки.

В педагогических коллективах района будут организованы выходы по наведению порядка на территории учреждений образования, с участием школьников — трудовые операции «Чистый двор», «Школьный двор — наша забота» и другие, в том числе — трудовые акций по благоустройству воинских захоронений и памятников погибшим землякам.

Активисты ОО «БРПО» и ОО «БРСМ» окажут посильную помощь в наведении порядка участникам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, одиноко проживающим людям.