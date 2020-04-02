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Интервью с начальником Департамента по гражданству и миграции смотрите в программе "События"

02.04.2020 11:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Иностранцам, застрявшим в Беларуси из-за пандемии, продлили сроки пребывания. Теперь они могут находиться в нашей стране 90 дней, а в отдельных случаях и более. Что это - акт национального гостеприимства или международное обязательство? Как действовать иностранным гражданам, которые вынуждены были задержаться в Беларуси? Об этом и не только мы спросили у начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна.

Интервью с ним смотрите сегодня, 2 апреля, в 17:30 на телеканале "Беларусь 24" в программе "События".

 
 
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Иностранцам, застрявшим в Беларуси из-за пандемии, продлили сроки пребывания. Теперь они могут находиться в нашей стране 90 дней, а в отдельных случаях и более. Что...
 
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