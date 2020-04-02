ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Правительство готовит второй пакет мер поддержки экономики на фоне коронавируса

02.04.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня открылась весенняя сессия Палаты представителей. За три месяца работы депутаты рассмотрят до 3 десятков законопроектов. За какие проголосовали в первый день? В Овальном зале работает наш корреспондент Светлана Лукьянюк (прямое включение). 

Сергей Румас, Премьер-министр Беларуси: "Прямые меры бюджетно-налоговой поддержки составят где-то около 110 миллионов белорусских рублей. Там есть целый ряд мер в сфере денежно-кредитной и провинциальной политике. Поддержка реального сектора экономики, пакет мер, которые позволят принять решение, инициировать для принятия решения в рамках Евразийского экономического союза, так как часть полномочий мы отдали туда, и меры по защите потребительского рынка.

Поставка этой российской нефти будет осуществляться без премии. Это жесткая и последовательная установка Главы государства по покупке российской премии в цене выдерживается правительством. Могу сказать, что результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации. Цена около 4 долларов за баррель".

Андрей Савиных, Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Все всякого сомнения, это свидетельство того, что Республика Беларусь открыта для своих соседей. Мы стараемся укреплять контакты во всех сферах. Прежде всего, на уровне межличностного общения, среди самых широких слоев наших граждан".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня открылась весенняя сессия Палаты представителей. За три месяца работы депутаты рассмотрят до 3 десятков законопроектов. За какие проголосовали в первый...
 
Новости дня
Новости общества
 
Интервью с начальником Департамента по гражданству и миграции смотрите в программе "События"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика