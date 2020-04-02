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Правительство готовит второй пакет мер поддержки экономики на фоне коронавируса
02.04.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня открылась весенняя сессия Палаты представителей.
Сергей Румас, Премьер-министр Беларуси: "Прямые меры бюджетно-налоговой поддержки составят где-то около 110 миллионов белорусских рублей. Там есть целый ряд мер в сфере денежно-кредитной и провинциальной политике. Поддержка реального сектора экономики, пакет мер, которые позволят принять решение, инициировать для принятия решения в рамках Евразийского экономического союза, так как часть полномочий мы отдали туда, и меры по защите потребительского рынка.
Поставка этой российской нефти будет осуществляться без премии. Это жесткая и последовательная установка Главы государства по покупке российской премии в цене выдерживается правительством. Могу сказать, что результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации. Цена около 4 долларов за баррель".
Андрей Савиных, Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Все всякого сомнения, это свидетельство того, что Республика Беларусь открыта для своих соседей. Мы стараемся укреплять контакты во всех сферах. Прежде всего, на уровне межличностного общения, среди самых широких слоев наших граждан".
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