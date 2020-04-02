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Бракованные снаряды не заменили, а «доработали». В Минске начался суд по делу о ЧП на салюте 3 июля

02.04.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 апреля начался процесс по делу о ЧП на салюте 3 июля 2019 года. Тогда в результате взрыва один человек погиб, больше десяти получили травмы. Судят сотрудников российской компании, которая поставила в Беларусь салютные установки и снаряды, 25-летнего Максимилиана Сапронова и 29-летнего Константина Денисова, а также командира патрульной роты Минской военной комендатуры 26-летнего Алексея Круглика. Последний на свободе, под стражей он не содержался, россияне же в СИЗО провели больше 8 месяцев.


Максимилиан Сапронов

Константин Денисов

Алексей Круглик

В Минске во время вечернего праздничного салюта в День независимости в 2019 году произошла трагедия. Гособвинитель Александр Толстогузов сегодня в суде говорит о том, что посмотреть на фейерверк тогда пришли высшие должностные лица страны, ветераны и несколько сотен зрителей. Во время запуска салюта взорвались заряды, погибла 64-летняя женщина, еще 11 человек получили травмы, в том числе ребенок — у него легкие раны живота, плеча, грудной клетки, голени и других частей тела.


Как отмечено в обвинении, причиной ЧП стала механическая доработка снарядов: вместо того, чтобы заменить бракованные изделия, которые по размеру были больше положенного и не помещались в салютные установки, обвиняемые ножами сняли часть оболочки, обкатали снаряды и зарядили их в ствол. Внутри металлической мортиры произошел взрыв, осколки разлетелись и попали в зрителей. В восемь салютных установок зарядили 480 фейерверочных изделий калибра 195 мм, 198 из них использовать было нельзя.

Сапронов и Денисов имеют высшее образование, работали инженерами в российской компании «Пиро-Росс», которая поставила Беларуси и салютные установки, и снаряды. Круглик закончил Военную академию, прошел дополнительную подготовку в компании «Пиро-Росс» по работе с пиротехникой. Обвиняемый, кстати, заявил, что «обучение было формальным».


Алексей Круглик заявил в суде, что вину признает частично: мол, нарушил требования, но высказаться по квалификации его действий не может.

Константин Денисов заявил, что вину не признает.

— Мои действия были мне указаны руководством ["Пиро-Росс"], разрешены эксплуатирующим руководством, их безопасность доказана и российской, и белорусской экспертизой — взрыва не произошло.

Сапронов заявил, что также не признает вину.

Обвиняемым также будет предъявлен иск на сумму 742 тысячи рублей. Защитники обвиняемых просили привлечь в качестве гражданского ответчика компанию «Пиро-Росс», так как Сапронов и Денисов были в командировке в Минске, работали по указанию нанимателя, но суд отклонил ходатайство.



— Задача Сапронова и Денисова была помочь со сценарием салюта. Сценарий представляет собой таблицу с названием фейерверка и временем его вылета, — пояснял ранее в комментарии TUT.BY главный инженер «Пиро-Росс» Андрей Инкин. — И по ходу они получили от меня дополнительное задание: если вдруг попадутся заряды, которые не лезут в ствол, их нужно обкатать. Так уже было 9 мая 2019 года, когда я приезжал в Минск, было несколько зарядов, которые не опускались под собственным весом в трубу. У нас были подозрения, что 3 июля ситуация может повториться.

Главный инженер объяснял, что изделия могли сплющиться или расшириться в некоторых местах при неправильном хранении или транспортировке.

По словам Инкина, в таких ситуациях сотрудники «Пиро-Росс» либо убирали часть оболочки канцелярским ножом, либо прокатывали.

— Собственно, ребята так и сделали с некоторыми изделиями. Я так делал на 9 мая, и все отстреляло штатно. По технической документации обкатка, обрезка оболочки не запрещена, — заявил Инкин. — Для обывателя так выглядит: если изделие не лезет в ствол, нечего его и заряжать. Но мы, разработчики и производители этих зарядов, знаем их конструкцию. За другие шары мы бы не стали ручаться, но с нашими зарядами мы так делали. В любом случае, если изделия подлежали выбраковке, как считает следствие, решение должно было принимать Министерство обороны, так как это их имущество, наши сотрудники не могли им распоряжаться и отправить в брак.

Важно: по словам Инкина, сотрудники «Пиро-Росс» приезжали в Минск по устной договоренности, договор на оказание услуг, в том числе и в 2019 году, не заключался. Предыдущие годы («Пиро-Росс» сотрудничает с Минобороны с 2008 года) в Минск, по словам Круглика, всегда приезжал Андрей Инкин, в прошлом году как консультанты приехали Сапронов и Денисов.

Сумма контракта с «Пиро-Росс» в 2019 году составила порядка 300 тысяч долларов, на эти деньги были закуплены изделия для салютов на День Победы и 3-е июля в пяти областных центрах и на шести площадках в Минске.


Константин Морозов, директор белорусской компании «Кальвин», которая 25 лет запускает фейерверки, в том числе и в День независимости в Минске, в комментарии TUT.BY ранее пояснял, что «по гражданским нормативным правилам, манипуляции с профессиональным пиротехническим изделием в виде разборки, доработки и т.д. — запрещены»:

— Тем более на таких ответственных объектах. Это не полигон и не съемка фильма, где присутствует ограниченный круг специальных и обученных лиц. 3 июля посмотреть на салют пришла многотысячная публика.

(Будет дополнено).

 
Теги: Минск
 
 
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В салютные установки зарядили 480 фейерверочных изделий, 198 из них использовать было нельзя.
 
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