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В Гомеле мужчина украл велосипед прямо с площадки детсада, но не знал, что там камеры
02.04.2020 14:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле неизвестный мужчина средь бела дня украл детский велосипед. Его действия попали в объектив камеры наружного наблюдения. Теперь личность вора
Инцидент произошел днем 31 марта прямо на территории детского сада № 62 в Новобелицком районе.
Узнавших мужчину на видео милиционеры просят позвонить по телефонам: +375 232 513 347 или по телефону 102.
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Теперь личность вора устанавливает милиция.
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