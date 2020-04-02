В Гомеле мужчина украл велосипед прямо с площадки детсада, но не знал, что там камеры

Источник материала: Tut.by

В Гомеле неизвестный мужчина средь бела дня украл детский велосипед. Его действия попали в объектив камеры наружного наблюдения. Теперь личность вора устанавливает милиция.

Инцидент произошел днем 31 марта прямо на территории детского сада № 62 в Новобелицком районе.

Узнавших мужчину на видео милиционеры просят позвонить по телефонам: +375 232 513 347 или по телефону 102.