В Минске задержали сутенера, который брал 25% с секс-работниц

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали мужчину, который использовал девушек для проституции. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: Reuters

36-летний минчанин год знакомился с девушками в соцсетях и предлагал им оказывать интим-услуги. Мужчина заполнял анкеты за девушек на сайтах, снимал для них жилье, а также от их имени переписывался с клиентами. За это ему полагался процент от интим-услуг — 25%. От шести девушек, которым от 22 до 27 лет, мужчина получил 20 тысяч рублей.

Правоохранители задержали мужчину дома после того, как он забрал доход. Минчанин признался, что он категорически запрещал девушкам беременеть. За это он штрафовал секс-работниц: первая беременность — 6 базовых величин, следующая — 12 базовых.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям мужчины дана правовая оценка.