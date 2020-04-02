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На вокзалах в Витебске пассажирам измеряют температуру

02.04.2020 14:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На железнодорожном и автобусном вокзалах в Витебске пассажирам измеряют температуру. Это делают специалисты зонального центра гигиены и эпидемиологии для профилактики распространения вирусных инфекций, сообщает телеканал «Витебск».

Температуру тела медики измеряют с помощью бесконтактных термометров. При большом пассажиропотоке задействуют стационарные тепловизоры.

Процедура занимает несколько секунд.

Если у человека повышена температура, ему выдают медицинскую маску, узнают адрес и передают информацию в поликлинику по месту жительства, чтобы за ним установили медицинское наблюдение.

Если человек с температурой не из Витебска, а едет в другой регион, о его состоянии также сообщают медикам по месту жительства.

Измерять температуру пассажирам на витебских вокзалах будут до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в городе не нормализуется.

 
Теги: Витебск
 
 
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Если у человека повышена температура, ему выдают медицинскую маску, узнают адрес и передают информацию в поликлинику по месту жительства, чтобы за ним установили...
 
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