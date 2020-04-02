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В Гродно трехлетний мальчик проглотил 21 магнитный шарик. Магниты соединились - и зажали стенки органов

02.04.2020 14:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно трехлетний ребенок проглотил 21 магнитный шарик. Мальчика госпитализировали в Гродненскую областную детскую клиническую больницу на прошлой неделе, сообщает «Перспектива».


У мальчика была сильная рвота, которая продолжалась несколько дней. Родители обратились к врачам. Как оказалось, причина недомогания у ребенка — проглоченные магнитные шарики. Врачи обнаружили их после рентгена.

Родители предположили, что сын проглотил магниты, когда они были в гостях неделю назад.

По словам заведующего эндоскопическим кабинетом детской больницы Дмитрия Кривецкого, часть магнитов попала в кишечник ребенка, а часть находилась в желудке. Магниты соединились и стенки органов оказались зажаты между шариками. С помощью эндоскопа пятнадцать магнитов удалили из желудка, цепочку между ним и кишечником разъединили.

У ребенка была уже глубокая язва, но, к счастью, до образования отверстия в стенке желудка дело не дошло.

Врачи надеются, что остальные магниты из кишечника выйдут естественным путем. Ребенок под наблюдением медиков.

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Теги: Гродно
 
 
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