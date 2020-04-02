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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как проходит строительство первого экорынка в Беларуси, чего ожидать будущим покупателям В Беларуси скоро откроется первый современный экорынок, на котором будет представлена фермерская продукция. Узнаем, как проходит строительство и чего ожидать...

В Беларуси скоро откроется первый современный экорынок, на котором будет представлена фермерская продукция. Узнаем, как проходит строительство и чего ожидать будущим покупателям.Рынок призван стать толчком для продвижения экологического сельского хозяйства. Точная дата открытия пока неизвестна, но прилагаются все усилия, чтобы рынок открылся в этом году. На рынке можно будет приобрести рыбную, мясную и молочную продукцию местных фермеров и экологически чистые овощи и фрукты.4-этажный многофункциональный комплекс кропотливо разрабатывался архитекторами и дизайнерами. Чтобы исследовать тему, архитекторы побывали на заграничных экобазарах, где получили ценные знания для воплощения такого формата в Беларуси. Стиль интерьера рынка - эклектика, что одновременно сочетает в себе и современность, и классику.Большая работа была проведена над планированием лаборатории, в которой будут проверять стандарты качества продукции, поступающей на рынок. Координаторы проекта заверяют, что покупатели смогут выбирать любые продукты со спокойной душой. Все изделия будут тестироваться согласно государственным стандартам.Ориентир рынка - мелкий формат торговли, предлагающий эксклюзив, но и крупные предприятия будут также представлены на прилавках. На данном этапе строительства идет заготовка вывески фасада, подсветки и закупается холодильное оборудование. Застройщики с нетерпением ждут открытия и надеются, что покупатели оценят труд и старания, вложенные в создание инновационного комплекса.