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Как проходит строительство первого экорынка в Беларуси, чего ожидать будущим покупателям
02.04.2020 15:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси скоро откроется первый современный экорынок, на котором будет представлена фермерская продукция. Узнаем, как проходит строительство и чего ожидать будущим покупателям.
Рынок призван стать толчком для продвижения экологического сельского хозяйства. Точная дата открытия пока неизвестна, но прилагаются все усилия, чтобы рынок открылся в этом году. На рынке можно будет приобрести рыбную, мясную и молочную продукцию местных фермеров и экологически чистые овощи и фрукты.
Ольга Мудрая, координатор проекта строительства торгового комплекса с рынком: "Рынки подобные уже есть в европейских странах и в России. У нас такой рынок впервые - новый формат торговли. Грубо говоря, в торговом центре у нас идет воплощение рынка продуктового и сопутствующих сервисов. Это общепит, это маленькие магазинчики, это фирменные магазинчики, детские комнаты для детей, большие рестораны быстрого питания. Мы увидели тенденцию такую, что рынок продуктовый, современный существует тогда, когда на нем есть много мелких представителей фермерского хозяйства".
4-этажный многофункциональный комплекс кропотливо разрабатывался архитекторами и дизайнерами. Чтобы исследовать тему, архитекторы побывали на заграничных экобазарах, где получили ценные знания для воплощения такого формата в Беларуси. Стиль интерьера рынка - эклектика, что одновременно сочетает в себе и современность, и классику.
Мария Жаврид, главный архитектор проекта строительства торгового комплекса с рынком: "Фасад вообще планировался по настроению осеннего неба и осеннего города - силуэт города на фоне прозрачного неба. В принципе, эта идея осуществилась. Это наш уникальный проект".
Большая работа была проведена над планированием лаборатории, в которой будут проверять стандарты качества продукции, поступающей на рынок. Координаторы проекта заверяют, что покупатели смогут выбирать любые продукты со спокойной душой. Все изделия будут тестироваться согласно государственным стандартам.
Ольга Мудрая, координатор проекта строительства торгового комплекса с рынком: "У нас будет лаборатория, у нас будет красивый чистый интерьер, у нас будут гардеробные для продавцов, у нас будут склады, где они могут хорошо хранить свою продукцию. По крайней мере, мы будем создавать все условия для того, чтобы людям работалось комфортно. Мы хотим здесь делать интересный формат открытой кухни, где хотели бы представить около четырех направлений общепита, таких как кавказская кухня, русская, старобелорусская и паназиатская".
Ориентир рынка - мелкий формат торговли, предлагающий эксклюзив, но и крупные предприятия будут также представлены на прилавках. На данном этапе строительства идет заготовка вывески фасада, подсветки и закупается холодильное оборудование. Застройщики с нетерпением ждут открытия и надеются, что покупатели оценят труд и старания, вложенные в создание инновационного комплекса.
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В Беларуси скоро откроется первый современный экорынок, на котором будет представлена фермерская продукция. Узнаем, как проходит строительство и чего ожидать...
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