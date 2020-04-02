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Прогноз погоды на 3 апреля
02.04.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси ночью погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтального раздела. Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! Утром и днем 3 апреля (пятница) на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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Синоптическая ситуация в Беларуси ночью погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтального раздела....
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