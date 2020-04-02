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Месяц по наведению порядка стартовал в Минской области

02.04.2020 16:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

7 сотен новых деревьев и кустов появятся в Дзержинском районе. Во время месяца по наведению порядка там также высадят 8 тысяч цветочной рассады. К работе на  земле приступили уже сегодня. Убрали более  6 гектаров парковых территорий. Сотрудники жилищно-коммунальных служб также выкорчевали около 50 сухих деревьев. На их месте появятся новые взрослые насаждения. Кроме этого, в Дзержинске красят заборы, ремонтируют дороги и восстанавливают тротуары.

Благоустроят и места отдыха около водоемов, установят новые скамейки, теневые навесы. Особое внимание в преддверии  75-летия Великой Победы уделят воинским захоронениям и памятникам.

 
 
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7 сотен новых деревьев и кустов появятся в Дзержинском районе. Во время месяца по наведению порядка там также высадят 8 тысяч цветочной рассады. К работе на  земле...
 
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