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Месяц по наведению порядка стартовал в Минской области
02.04.2020 16:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT7 сотен новых деревьев и кустов появятся в Дзержинском районе. Во время месяца по наведению порядка там также высадят 8 тысяч цветочной рассады. К работе на земле приступили уже сегодня. Убрали более 6 гектаров парковых территорий. Сотрудники жилищно-коммунальных служб также выкорчевали около 50 сухих деревьев. На их месте появятся новые взрослые насаждения. Кроме этого, в Дзержинске красят заборы, ремонтируют дороги и восстанавливают тротуары.
Благоустроят и места отдыха около водоемов, установят новые скамейки, теневые навесы. Особое внимание в преддверии 75-летия Великой Победы уделят воинским захоронениям и памятникам.
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7 сотен новых деревьев и кустов появятся в Дзержинском районе. Во время месяца по наведению порядка там также высадят 8 тысяч цветочной рассады. К работе на земле...
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