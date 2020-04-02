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Лучшее экофото определят в столице

02.04.2020 16:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Снимки на конкурс "Зеленый Минск - 2020" уже принимают. Свои произведения авторы могут прислать по трем номинациям: природные фантазии, человек в согласии с природой, экология  глазами жителей. В первую очередь жюри обратит внимание на качество технического исполнения, композицию и эксклюзивность. Итоги подведут осенью. Лучшие фото презентуют во время выставок.

 
Теги: Минск
 
 
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Снимки на конкурс "Зеленый Минск - 2020" уже принимают. Свои произведения авторы могут прислать по трем номинациям: природные фантазии, человек в согласии с природой,...
 
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