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Лучшее экофото определят в столице
02.04.2020 16:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСнимки на конкурс "Зеленый Минск - 2020" уже принимают. Свои произведения авторы могут прислать по трем номинациям: природные фантазии, человек в согласии с природой, экология глазами жителей. В первую очередь жюри обратит внимание на качество технического исполнения, композицию и эксклюзивность. Итоги подведут осенью. Лучшие фото презентуют во время выставок.
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Снимки на конкурс "Зеленый Минск - 2020" уже принимают. Свои произведения авторы могут прислать по трем номинациям: природные фантазии, человек в согласии с природой,...
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