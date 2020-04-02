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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За сбор краснокнижных растений грозит штраф Минприроды призывает оставить первоцветы в лесу. Не собирать весенние цветы и не покупать их, чтобы не поощрять браконьеров. Тем более что многие растения занесены...

Минприроды призывает оставить первоцветы в лесу. Не собирать весенние цветы и не покупать их, чтобы не поощрять браконьеров. Тем более что многие растения занесены в Красную книгу: прострел луговой, фиалка травянистая, черемша. Эти редкие виды находятся под угрозой исчезновения. Срывая цветы, мы не даем растению сформировать семена для новых поколений. За сбор краснокнижных растений грозит штраф.