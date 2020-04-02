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Житель Минского района, который представлялся частным детективом, получил 3,5 года колонии

02.04.2020 16:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К трем годам и шести месяцам колонии усиленного режима приговорили жителя Минского района, который выдавал себя за частного детектива. Подробности сообщает пресс-служба Верховного суда.

Ранее судимого мужчину задержали в августе прошлого года. Следствие установило, что под видом оказания различных услуг, в том числе услуг частного детектива в период с 1 января 2011 года по 28 августа 2019 года он обманным путем завладел денежными средствами граждан в крупном размере на общую сумму 14 018 рублей 55 копеек.

Также он приобрел детские смарт-часы «Wonlex», модифицировал их, чтобы с их помощью негласно собирать информацию, а затем сбыл их другому лицу.

Суд Московского района признал его виновным в завладении имуществом путем обмана, совершенном повторно, в крупном размере, а также в незаконном изготовлении в целях сбыта, сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Мужчину приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
 
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Также он приобрел детские смарт-часы «Wonlex», модифицировал их, чтобы с их помощью негласно собирать информацию, а затем сбыл их другому лицу.
 
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