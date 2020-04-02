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Бесконтрольные костры - главная причина возникновения пожаров

02.04.2020 16:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У сотрудников МЧС Минского региона началась горячая пора. Только в Логойском районе с начала пожароопасного сезона зафиксировано 20 возгораний. Как правило, к чрезвычайным ситуациям приводит сезонное сжигание травы на дачных участках. Оно по правилам пожарной безопасности строго запрещено. Спасатели регулярно организуют рейды в частных секторах - контролируют любителей играть с огнем. К одной из таких проверок присоединился Илья Цветков (видео).

 
 
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У сотрудников МЧС Минского региона началась горячая пора. Только в Логойском районе с начала пожароопасного сезона зафиксировано 20 возгораний. Как правило, к...
 
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