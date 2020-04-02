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Белорусский Красный Крест совместно с кейтеринговой службой запускает акцию "Медобед"
02.04.2020 16:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРаз в неделю в течение месяца для медицинского персонала 4-й городской клинической больницы бесплатно будут доставляться домашние обеды. "Своей акцией мы хотим поддержать медиков в их нелегком деле и проявить такую же заботу, какую они проявляют к пациентам", - рассказывает заместитель генерального секретаря Белорусского Красного Креста Романия Скоморошко. Персонал, отвечающий за доставку, будет приезжать в масках, перчатках и с антисептиками. Кухня и машина обязательно пройдут дезинфекцию.
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Раз в неделю в течение месяца для медицинского персонала 4-й городской клинической больницы бесплатно будут доставляться домашние обеды. "Своей акцией мы хотим...
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