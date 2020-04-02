Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский Красный Крест совместно с кейтеринговой службой запускает акцию "Медобед" Раз в неделю в течение месяца для медицинского персонала 4-й городской клинической больницы бесплатно будут доставляться домашние обеды. "Своей акцией мы хотим...

Раз в неделю в течение месяца для медицинского персонала 4-й городской клинической больницы бесплатно будут доставляться домашние обеды. "Своей акцией мы хотим поддержать медиков в их нелегком деле и проявить такую же заботу, какую они проявляют к пациентам", - рассказывает заместитель генерального секретаря Белорусского Красного Креста Романия Скоморошко. Персонал, отвечающий за доставку, будет приезжать в масках, перчатках и с антисептиками. Кухня и машина обязательно пройдут дезинфекцию.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите