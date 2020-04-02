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В Бобруйске тренер по гребле заработал около 9,5 тысяч рублей на фиктивных учениках
02.04.2020 16:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело за мошенничество в крупном размере возбудили в отношении бывшего тренера по гребле в спортивной детско-юношеской школе Бобруйска. 62-летнего мужчину подозревают в том, что весь год он «вел занятия» у вымышленных учеников — и получил за это около 9,5 тыс. рублей,
По оперативным данным, 62-летний тренер использовал сведения о своих бывших учениках, которые по различным причинам покинули школу после двух лет обучения. Персональные данные подростков подозреваемый вписал в журнал учебно-тренировочных занятий и якобы продолжил заниматься с ними еще один год.
Причем журнал был оформлен как нужно: с соответствующими разделами, отметками о посещаемости детей. Вымышленные ученики были разбиты на две группы. За это «преподавание» мужчина получал зарплату.
В УВД сообщили, что это уже третий случай, выявленный в спортшколе. По предыдущим фактам также возбуждены уголовные дела.
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Мужчина якобы весь год вел занятия в двух группах, хотя в журнале были записаны дети, которые в школе не обучались.
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