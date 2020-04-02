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В общественный транспорт Витебска вернулись компостеры
02.04.2020 17:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДополнительный способ оплаты проезда. В трамваи и троллейбусы Витебска с 1 апреля вернулись компостеры. Оплатить проезд можно, купив разовый билет в киоске или у водителя общественного транспорта. Но это не значит, что от услуг кондукторов откажутся. Просто теперь для удобства пассажиров будут параллельно существовать несколько способов оплаты.
Перед очередной сменой, на которую заступать в 5 утра, Алексей Яковлев получает у бухгалтера-кассира новенькие разовые билеты. У них как раз дебют. В Витебске стартовал дополнительный способ оплаты проезда. В троллейбусах и трамваях появились компостеры. А купить билеты можно будет и у водителя общественного транспорта. Водителем троллейбуса Алексей работает около четверти века. И тема компостеров и продажи билетов ему знакома. Одно только волнует: как будет справляться с монетами.
В салоне разместят не менее пяти таких приборовЧтобы оснастить компостерами все витебские трамваи и троллейбусы, необходимо 400 таких приспособлений. Большую часть их них уже закупили. В салоне разместят не менее пяти таких приборов для гашения разовых билетов. Но это не исключает и других способов оплаты проезда. Приобрести привычный билет у кондуктора за наличные или электронный через мобильное приложение "Оплати. Транспорт". Кстати, безналичная форма расчетов в общественном транспорте действует чуть больше месяца. Сейчас ею ежедневно пользуются 750 человек. И эта цифра постоянно растет. А вот желающих работать кондукторами наоборот становится меньше. Отсюда и нововведения. Не самые популярные городские маршруты не в часы пик теперь смогут обходиться без кондукторов.
Дизайн новеньких билетов на предприятии придумали самиНа талончиках символ фестиваля "Славянский базар в Витебске" - василек. Тем временем в мае поступят в продажу новые проездные билеты, оформленные в стиле супрематизма. Такая идея родилась во время экскурсии работников предприятия "Витебскоблавтотранс" в Музей истории Витебского народного художественного училища. В основе проекта картина Казимира Малевича.
Кроме того, витебские художники и транспортники вынашивают идею оформить трамвай и троллейбус в стиле авангарда. Для города на Двине такая идея не новая. Дух супрематизма тут витает в воздухе как минимум лет 100 со времени существования творческого объединения УНОВИС.
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Дополнительный способ оплаты проезда. В трамваи и троллейбусы Витебска с 1 апреля вернулись компостеры. Оплатить проезд можно, купив разовый билет в киоске или у...
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